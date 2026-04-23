Pierwsza miłość, odcinek 4212: Maja zastąpi Radkowi Julitę? Po kompromitacji przyłapie chłopaka z lekarką - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4212 - piątek, 8.05.2026, o godz. 18 w Polsacie

Julita długo będzie próbowała ukrywać prawdę o tym, co wydarzyło się między nią a Florianem (Michał Kurek). Jedna chwila słabości zamieni się jednak w lawinę problemów, których nie da się zatrzymać. Wyrzuty sumienia zaczną ją niszczyć od środka, a zachowanie Floriana tylko pogorszą sytuację.

Ostatecznie Julita nie wytrzyma i sama przyzna się Radkowi do zdrady. To wyznanie stanie się początkiem końca ich związku. Radek nie będzie w stanie przejść nad tym do porządku dziennego, a zaufanie między nimi zostanie całkowicie zburzone.

Plotki zaleją klinikę, a Radek stanie się celem

Już w 4210 odcinku "Pierwsza miłość" sprawa Radka i Julity zacznie żyć własnym życiem. Plotki o ich kryzysie rozniosą się po całym We-Medzie błyskawicznie. W tym samym czasie Radek będzie przygotowywał się do ważnej konferencji razem z Mają.

Julita, coraz bardziej rozbita, zacznie reagować impulsywnie. Wybuchnie dzika awantura, a Florian ponownie doleje oliwy do ognia.

Grażyna wpadnie w panikę, a Radek znajdzie wsparcie u Mai

Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Grażyna dowie się o problemach Radka. W 4211 odcinku "Pierwszej miłości" zacznie panikować, obawiając się kompromitacji kliniki podczas konferencji. Będzie chciała natychmiast ściągnąć Radka z powrotem, nie zważając na konsekwencje. Maja jednak nie posłucha poleceń i zostanie przy nim. To właśnie ona zacznie go wspierać w najtrudniejszym momencie. Wtedy, gdy jego życie prywatne zacznie się sypać.

Julita zobaczy coś, czego nie będzie w stanie znieść

Kulminacja nastąpi w 4212 odcinku serialu "Pierwsza miłość". Radek wróci z konferencji kompletnie załamany, dodatkowo przygnieciony sytuacją zawodową i naciskami Grażyny.

To właśnie wtedy Julita zdecyduje się do niego przyjść. Być może będzie chciała jeszcze coś naprawić, może spróbuje zawalczyć o ich relację… Zamiast tego zastanie u niego Maję. Widok Radka w towarzystwie innej kobiety okaże się dla Julity ciosem, który boleśnie uświadomi jej, że straciła go na własne życzenie. To, co sama zniszczy, zacznie układać się na nowo – ale już bez niej.