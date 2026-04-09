Pierwsza miłość, odcinek 4197: Kacper zacznie się bać, że Paweł odbierze mu Marysię! Strach Nowaczyka podkręci jeszcze Marek

Redakcja se.pl
2026-04-09 13:04

W 4197 odcinku serialu „Pierwsza miłość” zaufanie w związku Marysi i Kacpra zostanie wystawione na ciężką próbę! Spotkanie z dawnym ukochanym na nowo otworzy stare rany i wzbudzi niepokój, który tylko podsyci Marek. Przygotujcie się także na imprezową odpowiedź na zazdrość i słodką niespodziankę, która może wiele namieszać w innej relacji.

Autor: ATM Grupa/ Materiały prasowe Marysia (Aneta Zając) i Kacper (Damian Kulec) w kuchni, Marysia gestykuluje dłońmi, patrząc na Kacpra, który stoi do niej plecami, w tle napis "LOVE" i kuchenne półki, scena oddaje napięcie w związku. Więcej o ich losach dowiesz się na Super Seriale.

Poprzedni odcinek "Pierwszej miłości" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Paweł, po powrocie z Kolumbii, zmagał się z poważnym lękiem, co skłoniło go do szukania wsparcia u Marysi, a cała sytuacja uświadomiła Kacprowi, że między dawnymi partnerami wciąż może tlić się uczucie. Równie gorąco było w wątku Igi, do której nieustannie wydzwaniał James, co doprowadziło do konfrontacji z Alanem i niebezpiecznej szarpaniny w planetarium. Na jaw wyszło również, że Alan i Marcelina się znają, co James natychmiast wykorzystał, zaczynając grozić dawnej współpracownicy. W międzyczasie Eliza, za namową terapeutki, podjęła ważną decyzję o zgłoszeniu przemocy domowej na policję, a Bolesław musiał zmierzyć się z podpaleniem samochodu potencjalnego kupca klubu, o co podejrzany został Borys. Z tyloma otwartymi wątkami, czego możemy spodziewać się w kolejnych odsłonach serialu?

"Pierwsza miłość" odc. 4197 - streszczenie

Marysia wreszcie spotyka się z Pawłem, co wywołuje zaniepokojenie jej męża, Kacpra. Choć darzy ją zaufaniem, z trudem patrzy, jak były partner ponownie wprowadza chaos w jej życie. Sytuację komplikuje Marek, który doskonale pamięta burzliwą przeszłość tej dwójki i swoimi uwagami tylko potęguje niepokój Kacpra. W międzyczasie Mikołaj próbuje zaimponować Kalinie, piekąc dla niej ciasto, a Alan dochodzi do wniosku, że Oskar nie mylił się w ocenie ich relacji. Tymczasem Radek przygotowuje się do wyjazdu służbowego z Mają, a Julita, dręczona zazdrością, szuka ucieczki na imprezie u Floriana, gdzie pojawia się również Filip.

"Pierwsza miłość" odc. 4197 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się kolejnych emocji związanych z losami swoich ulubionych bohaterów. Znamy już szczegóły dotyczące premiery nadchodzącego epizodu, który przyniesie nowe zwroty akcji i niespodziewane wydarzenia. Wielu widzów zastanawia się, gdzie będzie można śledzić dalsze perypetie postaci. Najnowszy odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od lat gości na ekranach naszych telewizorów. Produkcja niezmiennie przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa. Serial po mistrzowsku łączy wątki obyczajowe, miłosne intrygi, a także elementy sensacji i komedii, nie bojąc się poruszać ważnych problemów społecznych. To właśnie ta różnorodność sprawia, że fani niezmiennie kibicują swoim ulubionym postaciom. W serialu występują między innymi:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
