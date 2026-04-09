Pierwsza miłość, odcinek 4197: Kacper zacznie się bać, że Paweł odbierze mu Marysię! Strach Nowaczyka podkręci jeszcze Marek

Poprzedni odcinek "Pierwszej miłości" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Paweł, po powrocie z Kolumbii, zmagał się z poważnym lękiem, co skłoniło go do szukania wsparcia u Marysi, a cała sytuacja uświadomiła Kacprowi, że między dawnymi partnerami wciąż może tlić się uczucie. Równie gorąco było w wątku Igi, do której nieustannie wydzwaniał James, co doprowadziło do konfrontacji z Alanem i niebezpiecznej szarpaniny w planetarium. Na jaw wyszło również, że Alan i Marcelina się znają, co James natychmiast wykorzystał, zaczynając grozić dawnej współpracownicy. W międzyczasie Eliza, za namową terapeutki, podjęła ważną decyzję o zgłoszeniu przemocy domowej na policję, a Bolesław musiał zmierzyć się z podpaleniem samochodu potencjalnego kupca klubu, o co podejrzany został Borys. Z tyloma otwartymi wątkami, czego możemy spodziewać się w kolejnych odsłonach serialu?

"Pierwsza miłość" odc. 4197 - streszczenie

Marysia wreszcie spotyka się z Pawłem, co wywołuje zaniepokojenie jej męża, Kacpra. Choć darzy ją zaufaniem, z trudem patrzy, jak były partner ponownie wprowadza chaos w jej życie. Sytuację komplikuje Marek, który doskonale pamięta burzliwą przeszłość tej dwójki i swoimi uwagami tylko potęguje niepokój Kacpra. W międzyczasie Mikołaj próbuje zaimponować Kalinie, piekąc dla niej ciasto, a Alan dochodzi do wniosku, że Oskar nie mylił się w ocenie ich relacji. Tymczasem Radek przygotowuje się do wyjazdu służbowego z Mają, a Julita, dręczona zazdrością, szuka ucieczki na imprezie u Floriana, gdzie pojawia się również Filip.

"Pierwsza miłość" odc. 4197 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się kolejnych emocji związanych z losami swoich ulubionych bohaterów. Znamy już szczegóły dotyczące premiery nadchodzącego epizodu, który przyniesie nowe zwroty akcji i niespodziewane wydarzenia. Wielu widzów zastanawia się, gdzie będzie można śledzić dalsze perypetie postaci. Najnowszy odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od lat gości na ekranach naszych telewizorów. Produkcja niezmiennie przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa. Serial po mistrzowsku łączy wątki obyczajowe, miłosne intrygi, a także elementy sensacji i komedii, nie bojąc się poruszać ważnych problemów społecznych. To właśnie ta różnorodność sprawia, że fani niezmiennie kibicują swoim ulubionym postaciom. W serialu występują między innymi:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)