Pierwsza miłość, odcinek 4187: Paweł umrze zanim na dobre wróci do Marysi?! Do Artura i Janka dotrą wieści o śmierci Polaka

"Pierwsza miłość" odcinek 4187 - środa, 1.04.2026, o godz. 18 w Polsacie

W 4187 odcinku serialu Pierwsza miłość Artur dołączy do Janka w Bogocie, gotowy zrobić wszystko, by uratować dawnego przyjaciela. Pieniądze na wykup Pawła będzie miał przygotowane, ale nie zdecyduje się zapłacić ani grosza, dopóki nie zobaczy go na własne oczy. Wcześniej Artur nie będzie do końca wierzył, że Paweł naprawdę żyje. Zażąda więc dowodu, który rozwieje jego wątpliwości. Dopiero potwierdzenie ze strony Janka sprawi, że zdecyduje się ruszyć do Kolumbii.

Janek znajdzie się pod presją i bez wyjścia

Sytuacja Janka stanie się coraz trudniejsza. Z jednej strony jego szef zacznie naciskać, by ujawnił tożsamość polskiego więźnia i zrobił z tego głośny reportaż. Z drugiej, Janek nie będzie mógł zdradzić prawdy, bo to przekreśliłoby szanse na uratowanie Pawła. Dziennikarz znajdzie się w potrzasku, a każda decyzja będzie mogła mieć dramatyczne konsekwencje.

W 4187 odcinku "Pierwszej miłości" dotrą wieści o możliwej śmierci Pawła

Największy wstrząs nadejdzie jednak w 4187 odcinku serialu "Pierwsza miłość", kiedy do Artura i Janka dotrze szokująca informacja. Polak przetrzymywany w więzieniu La Corona może nie żyć! Cynk od znajomego strażnika, który przekaże Emanuel, sprawi, że nadzieja na uratowanie Pawła zacznie gasnąć. W jednej chwili wszystko stanie pod znakiem zapytania, czy było już za późno, zanim pomoc w ogóle dotarła?

Artur i Janek zdadzą sobie sprawę, że nie mają już czasu na wahanie. Jeśli Paweł jeszcze żyje, każda chwila zwłoki może oznaczać dla niego wyrok śmierci. Jeśli jednak pogłoski się potwierdzą, ich misja ratunkowa może zakończyć się tragedią, zanim na dobre się zacznie. Czy Paweł rzeczywiście umrze, zanim wróci do Marysi, która nie widziała go wiele lat? W 4187 odcinku serialu "Pierwsza miłość" wszystko zacznie wskazywać na najgorsze… a prawda okaże się jeszcze bardziej wstrząsająca.