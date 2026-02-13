Pierwsza miłość, odcinek 4159: Kłamstwo Janka wychodzi na jaw. Jego konflikt z Kingą eskaluje - ZDJĘCIA

Emocje w serialu "Pierwsza miłość" nie stygną, a ostatni odcinek tylko podkręcił atmosferę, serwując nam mieszankę intryg i niespodziewanych zwrotów akcji. Podczas gdy Kinga przepraszała męża za awanturę po plebiscycie, była zupełnie nieświadoma, że za jej plecami Lilka próbowała uwieść Janka, namawiając go do założenia rodziny. Pecha miał również Borys, który po wyśmianiu i wyrzuceniu z baru musiał uciekać przed kibolami, na szczęście z pomocą przyszła mu Marysia. Nie zabrakło też kłopotów w związku Alana, który chcąc udowodnić Idze brak zazdrości o Jamesa, skompromitował się podczas ich wspólnego spotkania. Po takim nagromadzeniu dramatów i nieporozumień, pytanie nasuwa się samo: co jeszcze może się wydarzyć?

"Pierwsza miłość" odc. 4159 - streszczenie

Janek ma poważne kłopoty z wyjaśnieniem Kindze, dlaczego zataił przed nią wieczorną wizytę u Lilki. Jego niezdolność do racjonalnego wytłumaczenia swojego zachowania prowadzi do eskalacji napięcia w ich małżeństwie. Sytuację dodatkowo komplikuje wiadomość, że Lilka wraz z Polą planują na stałe opuścić Wrocław. W międzyczasie, Borys znajduje tymczasową kryjówkę w posiadłości Olszewskich, jednak Eliza jasno daje Wojnarowi do zrozumienia, że cierpliwość jej męża ma swoje granice i nie będzie go wiecznie ratował. Równocześnie Róża zaczyna realizować swoją wizję współpracy z Olkiem, wprowadzając chaos w salonie i stanowczo odrzucając jego pomysły, sugerując przy tym, że to on musi przejść metamorfozę.

"Pierwsza miłość" odc. 4159 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wszyscy fani z zapartym tchem śledzą losy swoich ulubionych bohaterów i z pewnością zastanawiają się, co przyniesie kolejny tydzień. Nowe intrygi, dramatyczne decyzje i niespodziewane zwroty akcji to stały element serialu, który przyciąga widzów przed ekrany. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń, warto zanotować sobie datę premiery w kalendarzu. Premierowa emisja 4159. odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w piątek, 20 lutego 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to serial, który od 2004 roku niezmiennie gości na ekranach, zabierając widzów do Wrocławia i malowniczego Wadlewa. Produkcja zręcznie łączy wątki obyczajowe, miłosne uniesienia i zdrady z elementami komedii, a nawet sensacji i kryminału. Twórcy nie boją się również poruszać ważnych i trudnych tematów społecznych, dzięki czemu historia Marysi i jej bliskich od lat trafia do serc widzów. W serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)