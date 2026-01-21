Pierwsza miłość, odcinek 4149: Psychol Mateusz będzie nagrywał tortury Emilki! Zrobi makabryczne show - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-01-21 15:13

W 4149 odcinku „Pierwszej miłości” psychopatyczny Mateusz (Lesław Żurek) osiągnie kolejny szczyt swojego chorego planu. Porwana Emilka (Anna Ilczuk) trafi do specjalnie przygotowanej jaskini, gdzie Stik zmusi ją do pseudo życia rodzinnego i będzie nagrywał każdy jej ruch, tworząc makabryczne show. W galerii ZDJĘĆ zobaczcie przerażające sceny z jego chorej manipulacji. Tak na cierpienie Emilki będą patrzyli jej bliscy...

"Pierwsza miłość" odcinek 4149 - czwartek, 5.02.2026, o godz. 18 w Polsacie

W 4149 odcinku „Pierwszej miłości” Mateusz po raz kolejny pokaże, jak bezwzględny i wyrachowany potrafi być. Psychol, który wcześniej uciekł z więzienia dzięki manipulacjom Teresy (Ewa Skibińska), teraz będzie kontrolował każdy ruch Emilki, od momentu porwania aż po uwięzienie w odciętej od świata jaskini. Każdy detal jego planu zostanie przemyślany – miejsce, w którym zacznie przetrzymywać kobietę, będzie urządzone tak, by Emilka czuła się jak w pułapce bez wyjścia.

Porwana Emilka będzie więziona i maltretowana przez psychola Mateusza

Stik porwie Emilkę i Norberta, zmuszając "ukochaną" do chorej zabawy w „szczęśliwą rodzinę” w opuszczonym dworku. Emilka spróbuje zagrać w grę kryminalisty. Początkowo będzie udawała, że zależy jej na Mateuszu, byle jakoś ochronić siebie i syna. Szybko wyjdzie jednak na jaw, że Stik może zagrozić dziecku... 

W tym czasie Bartek (Rafał Kwietniewski) zostanie przeniesiony w więzieniu do izolatki, by nie dowiedział się o zaginięciu i dramatycznej sytuacji Emilki i Norberta. Lekarz zorientuje się jednak, że coś jest nie tak... Za to Fryderyk (Andrzej Kłak), zrozpaczony i zdeterminowany w 4149 odcinku "Pierwszej miłości", wyznaczy nagrodę w wysokości miliona złotych za odnalezienie Emilki. 

Makabryczne show Mateusza. Marysia z Kingą zobaczą dramat Emilki na kamerze!

W 4149 odcinku Mateusz poprowadzi Emilkę do ukrytej jaskini, gdzie będzie nagrywał jej każdy ruch, tworząc chore nagrania z jej pseudo życia rodzinnego. Każdy szczegół – od wymuszonych gestów po słowa – zostanie zarejestrowany. Piotrek (Michał Mkołajczak) z Hubertem (Rafał Szałajko) oraz resztą policjantów spróbują przyjrzeć się nagraniom, by zlokalizować jaskinię i miejsce przebywania potwora. 

Marysia (Aneta Zając), Marta (Honorata Witańska) i Kinga (Aleksandra Zienkiewicz) otrzymają tajemnicze zielone koperty, podobnie jak Śmiałek (Paweł Okoński). Okazuje się, że perfidia Stika wykracza poza wszystko, czego ktokolwiek mógł się spodziewać. Każdy z bohaterów będzie musiał patrzeć, jak Mateusz realizuje swoje chore plany, a napięcie będzie rosło z każdym momentem.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Izabela zabije Marysię? Adriana Kalska dołączy do obsady!
Najsztub pyta
HAZARD, GANGSTERKA I LATA 90. Jak naprawdę wyglądały mafijne układy w Polsce? | Najsztub Pyta
Najsztub pyta
Mediateka.pl
Sponsor podcastu:
NEXT FILM, dystrybutor filmu "Wielka Warszawska"