Pierwsza miłość, odcinek 4149: Psychol Mateusz będzie nagrywał tortury Emilki! Zrobi makabryczne show - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4149 - czwartek, 5.02.2026, o godz. 18 w Polsacie

W 4149 odcinku „Pierwszej miłości” Mateusz po raz kolejny pokaże, jak bezwzględny i wyrachowany potrafi być. Psychol, który wcześniej uciekł z więzienia dzięki manipulacjom Teresy (Ewa Skibińska), teraz będzie kontrolował każdy ruch Emilki, od momentu porwania aż po uwięzienie w odciętej od świata jaskini. Każdy detal jego planu zostanie przemyślany – miejsce, w którym zacznie przetrzymywać kobietę, będzie urządzone tak, by Emilka czuła się jak w pułapce bez wyjścia.

Porwana Emilka będzie więziona i maltretowana przez psychola Mateusza

Stik porwie Emilkę i Norberta, zmuszając "ukochaną" do chorej zabawy w „szczęśliwą rodzinę” w opuszczonym dworku. Emilka spróbuje zagrać w grę kryminalisty. Początkowo będzie udawała, że zależy jej na Mateuszu, byle jakoś ochronić siebie i syna. Szybko wyjdzie jednak na jaw, że Stik może zagrozić dziecku...

W tym czasie Bartek (Rafał Kwietniewski) zostanie przeniesiony w więzieniu do izolatki, by nie dowiedział się o zaginięciu i dramatycznej sytuacji Emilki i Norberta. Lekarz zorientuje się jednak, że coś jest nie tak... Za to Fryderyk (Andrzej Kłak), zrozpaczony i zdeterminowany w 4149 odcinku "Pierwszej miłości", wyznaczy nagrodę w wysokości miliona złotych za odnalezienie Emilki.

Makabryczne show Mateusza. Marysia z Kingą zobaczą dramat Emilki na kamerze!

W 4149 odcinku Mateusz poprowadzi Emilkę do ukrytej jaskini, gdzie będzie nagrywał jej każdy ruch, tworząc chore nagrania z jej pseudo życia rodzinnego. Każdy szczegół – od wymuszonych gestów po słowa – zostanie zarejestrowany. Piotrek (Michał Mkołajczak) z Hubertem (Rafał Szałajko) oraz resztą policjantów spróbują przyjrzeć się nagraniom, by zlokalizować jaskinię i miejsce przebywania potwora.

Marysia (Aneta Zając), Marta (Honorata Witańska) i Kinga (Aleksandra Zienkiewicz) otrzymają tajemnicze zielone koperty, podobnie jak Śmiałek (Paweł Okoński). Okazuje się, że perfidia Stika wykracza poza wszystko, czego ktokolwiek mógł się spodziewać. Każdy z bohaterów będzie musiał patrzeć, jak Mateusz realizuje swoje chore plany, a napięcie będzie rosło z każdym momentem.

