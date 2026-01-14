Pierwsza miłość, odcinek 4136: Aby uwolnić Karmę i zemścić się na Izabeli, Dominika szuka pomocy u brutalnych kibiców

2026-01-14 9:56

Co czeka fanów w 4136 odcinku serialu „Pierwsza miłość”? Szykujcie się na solidną dawkę emocji, bo Olek znajdzie zaskakujący sposób na teściową, wykorzystując do tego gorącą plotkę. Tymczasem Dominika, planując zemstę, zdecyduje się na bardzo ryzykowny ruch, a strach Marty przed prześladowcą osiągnie zupełnie nowy, paraliżujący poziom.

Autor: ATM Grupa Trzy osoby: mężczyzna w marynarce i koszuli we wzory, łysy mężczyzna w czarnej bluzie oraz kobieta w pomarańczowej bluzie i żółtej czapce, siedzą w pomieszczeniu. W tle widoczny jest obraz. Scena z serialu "Pierwsza miłość", o której możesz przeczytać więcej na Super Seriale.

Emocje w serialu "Pierwsza miłość" sięgnęły ostatnio zenitu, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej niż zwykle. Izabela posunęła się do próby uduszenia Marysi, co skończyło się jej aresztowaniem, jednak mimo to czuła satysfakcję z pozbycia się synowej. Jej syn, załamany Kacper, całkowicie się od niej odwrócił. Napięcie rosło również między Kingą a Lilką, których spotkanie, mimo prób mediacji Janka, zakończyło się fiaskiem. Jakby tego było mało, Dominika i Karma zostały wzięte na zakładniczki przez swojego zleceniodawcę, a w samym środku tego chaosu zadzwoniła do nich przerażona Julka. Po tak dramatycznych wydarzeniach pozostaje tylko jedno pytanie: co przyniesie kolejny dzień w życiu bohaterów?

"Pierwsza miłość" odc. 4136 - streszczenie

Olek odkrywa skuteczną metodę na radzenie sobie z krytyczną teściową. Gdy tylko Róża zaczyna go oceniać, ten odwraca jej uwagę najnowszymi plotkami o romansie Artura i Bereniki. Zaniepokojona dobrem Doroty, kobieta postanawia zainterweniować. W tym samym czasie Dominika, w akcie zemsty za Marysię, planuje okraść dom Izabeli. Ponieważ nie może tego zrobić sama, a jej wspólniczka Karma przebywa w areszcie, decyduje się ją uwolnić. W tym celu udaje się po pomoc do baru, będącego miejscem spotkań agresywnych kibiców. Z kolei Marta wciąż boi się Mateusza i unika wychodzenia z domu, ale wizyta Szymona i jego zaproszenie na wystawę zdjęć stają się dla niej pretekstem, by w jego towarzystwie pojechać do kliniki. Mimo to strach jej nie opuszcza, a kobiecie wydaje się, że na każdym kroku widzi Stika.

"Pierwsza miłość" odc. 4136 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen emocji epizod. Nadchodzący odcinek przyniesie rozwinięcie kluczowych wątków i postawi bohaterów przed nowymi wyzwaniami. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić żadnego szczegółu tej wciągającej historii. Premierową emisję 4136. odcinka serialu "Pierwsza miłość" zaplanowano na wtorek, 20 stycznia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Od 2004 roku "Pierwsza miłość" gości na ekranach, zabierając widzów w podróż po losach mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa. Serial po mistrzowsku łączy wątki miłosne i dramatyczne z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału. Twórcy nie boją się poruszać trudnych, społecznie ważnych tematów, co sprawia, że produkcja jest bliska codziennemu życiu. Ta unikalna recepta na sukces sprawia, że historie Marysi, Kingi i ich przyjaciół wciąż przyciągają przed telewizory rzesze wiernych fanów. W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
