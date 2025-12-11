Pierwsza miłość, odcinek 4122: Wypadek Marysi w domu Izabeli. Tym razem to nie wina matki Kacpra! Nie wyjdzie z tego? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4122 - poniedziałek, 29.12.2025, o godz. 18 w Polsacie

Wypadek Marysi, który rozegra się w 4122 odcinku "Pierwszej miłości" będzie bezpośrednio związany ze sfingowaną śmiercią Teresy (Ewa Skibińska), ucieczką psychola Mateusza Stika (Lesław Żurek) z więzienia.

Podejrzanie zachowanie Izabeli po pogrzebie Teresy i ucieczce Mateusza w serialu "Pierwsza miłość"

Po pogrzebie matki Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) nikt nie wpadnie na to, jak Mateusz mógł to wszystko zaplanować. Najwięcej na ten temat będzie wiedziała Izabela, powierniczka mrocznych tajemnic "zmarłej" Teresy, lecz przekona Marysię i Kacpra, by zostawili ten ponury temat i postarali się wrócić do normalnego życia.

Na tym nie koniec, bo już w 4121 odcinku "Pierwszej miłości" Nowaczykowa wpadnie na pomysł, że przeniesie się do synowej i syna na trochę. Powód? By w trudnych chwilach rodzina trzymała się razem! Ale tak naprawdę Izabeli będzie chodziło o to, żeby w jej domu znalazła się kryjówka dla Teresy i jej męża psychopaty! Oczywiście Marysia i Kacper nie będą mieli pojęcia o tym, że Izabela działa w zmowie ze "zmarłą" przyjaciółką i Mateuszem.

Patrz też: Pierwsza miłość, odcinek 4119: Wstrząsający pogrzeb Teresy. Tak psychol Mateusz ucieknie z więzienia i zjawi się na cmentarzu - ZDJĘCIA

Tak dojdzie do wypadku Marysi w 4122 odcinku "Pierwszej miłości". Kto ją zepchnie ze schodów w domu Izabeli?

Kiedy w 4122 odcinku "Pierwszej miłości" Marysia razem z Julką (Dąbrówka Kruk) przyjdzie do domu Izabeli pomóc jej zabrać parę rzeczy, nagle zauważy podejrzaną rzecz. To nie przypadek, że właśnie wtedy dojdzie do wypadku Marysi, która spadnie ze schodów, uderzy głową w podłogę i straci przytomność.

Stan rannej Marysi w 4122 odcinku "Pierwszej miłości" będzie ciężki! Teściowa i córka od razu wezwą karetkę, która przewiezie nieprzytomną Marysię do kliniki "We-Med", lecz lekarze nie będą mogli jej wybudzić. Nie odzyska przytomności. Zrozpaczony Kacper z miejsca oskarży Izabelę, jednak tym razem to nie będzie jej wina, lecz osoby, którą Marysia zobaczy w domu teściowej. Czy ona z tego wyjdzie?

Marysia w śpiączce po wypadku! Nie odzyska przytomności w 4123 odcinku "Pierwszej miłości"

Niestety nawet w 4123 odcinku "Pierwszej miłości" Marysia pozostanie w stanie śpiączki. Zapłakana Julka i Kacper będą stale przy niej czuwali, czekając na jakąkolwiek poprawę. Nieustannie gdzieś obok będzie krążyła Izabela, bardzo empatyczna i wspierająca nie tylko syna, lecz także przybraną wnuczkę. Matka Kacpra będzie jednak po cichu liczyła, że Marysia nigdy się nie obudzi. Wpadnie na pomysł, jak tego dopilnować. Izabela nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć swój cel.

Na tym skończy się wątek Marysi w tym roku w "Pierwszej miłości".

Kiedy ostatni odcinek "Pierwszej miłości" w 2025 roku?

Koniec serialu "Pierwsza miłość" w 2025 roku nastąpi w środę, 31 grudnia, czyli w Sylwestra. Właśnie wtedy telewizja Polsat o godz. 18 wyemituje ostatni 4124 odcinek.