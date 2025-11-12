Pierwsza miłość, odcinek 4099: Ozdrowiała Angelika wyjdzie ze szpitala. Tak spędzi ostatnie chwile w placówce - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4099 - poniedziałek, 23.11.2025, o godz. 18 w Polsacie

Angelika przez wiele miesięcy zmagała się z białaczką, a jej los był niezwykle niepewny. Wszyscy, którzy ją kochają, żyli w ciągłym napięciu, bo każdy dzień mógł przynieść dramatyczne wieści. Biały i Filip nieustannie stawiali dobro dziewczyny ponad własne emocje, organizując poszukiwania dawcy szpiku i monitorując każdy etap leczenia. W 4099 odcinku „Pierwszej miłości” los w końcu się uśmiechnie do Angeliki. Jej stan zdrowia na tyle się poprawi, że będzie mogła opuścić klinikę i wrócić do domu, a wraz z tym nadejdzie moment, w którym zarówno ona, jak i jej matka Eliza (Anna-Maria Sieklucka) będą musiały podjąć ważne decyzje dotyczące przyszłości. Angelika przekona mamę, by nie oglądała się na nią i wreszcie poszła za głosem serca.

Nowe życie Angeliki. To nie tylko zmiana dla chorej dziewczyny

W tle będzie także coraz bardziej skomplikowana sytuacja Elizy. Jej romans z Jakubem Wenerskim (Przemysław Sadowski) wyjdzie na jaw i Angelika wkrótce będzie w pełni świadoma tego, co dzieje się między rodzicami. Poprawa stanu zdrowia córki może wpłynąć także na życie Elizy i Bolesława (Dawid Zawadzki), a ich małżeństwo będzie musiało stawić czoła nowym napięciom i emocjom. Czy to koniec?!

Ostatnie chwile Angeliki w szpitalu w 4099 odcinku „Pierwszej miłości”

Ostatnie chwile Angeliki w szpitalu będą pełne refleksji i wzruszeń. Dziewczyna spędzi je w otoczeniu najbliższych i lekarzy, którzy niejednokrotnie stawali na wysokości zadania, ratując jej życie. To moment wyciszenia i przygotowania na nowe życie, które zacznie się już poza murami placówki. Finał tego etapu w życiu Angeliki pokazuje, jak wiele determinacji i wsparcia wymaga walka z chorobą. To jednak nie jest koniec… Czy choroba cofnęła się na zawsze?! Co dalej z uczuciami młodej pacjentki?