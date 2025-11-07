Pierwsza miłość, odcinek 4098: Kinga zobaczy córkę Janka. Przyłapie ich na rodzinnym czasie we troje - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4098 - czwartek, 20.11.2025, o godz. 18 w Polsacie

Kinga została sama. Wie już o zdradzie męża, ale dopiero później, w 4098 odcinku „Pierwszej miłości”, przekona się, jak bardzo Janek ułożył sobie życie bez niej. Kobieta przypadkowo przyłapie go w parku, zobaczy, jak z czułością opiekuje się dzieckiem i rozmawia z Lilką, zupełnie jak szczęśliwy partner i ojciec. Ten obraz sprawi, że w Kingę uderzy bolesna świadomość: jej mąż naprawdę ma nową rodzinę.

Wstrząs po tym spotkaniu będzie ogromny. Choć Kinga starała się zachować spokój, skupić na dzieciach, teraz wszystkie rany ponownie się otworzą. Jej synowie, Tomek (Oskar Wojciechowski) i Maciek (Yan Polovnikov), zauważą, że mama znów jest przybita i przygaszona.

Spotkanie Janka z nową rodziną wstrząśnie Kingą

W 4098 odcinku „Pierwszej miłości”, Tomek i Maciek zaczną martwić się o mamę. Chłopcy szybko zorientują się, że przypadkowe spotkanie z Jankiem i Lilką musiało wytrącić ją z równowagi. Będą bali się, że Kinga nie poradzi sobie z emocjami, które wróciły z całą siłą. I będą mieli rację. Spotkanie Janka z jego nową rodziną poruszy Kingę tak bardzo, że w końcu zdecyduje się z nim porozmawiać. W 4098 odcinku „Pierwszej miłości” postanowi umówić się z byłym mężem, być może po to, by zamknąć pewien rozdział, a może by jeszcze raz spróbować zrozumieć, jak do tego wszystkiego doszło. Co w sytuacji, w której załamana Kinga jednak pomyśli, by odbudować związek na nowo?

Kinga da Jankowi kolejną szansę?

Widzowie doskonale pamiętają, że Janek przez długi czas prowadził podwójne życie. Z jednej strony był mężem Kingi, z drugiej potajemnie spotykał się z Lilką, koleżanką z pracy. Kiedy prawda wyszła na jaw, jego małżeństwo rozpadło się w dramatycznych okolicznościach.

Choć Janek próbował naprawić błędy w oczach Kingi to było tylko usprawiedliwienie dla kolejnych kłamstw. Teraz, gdy zobaczy go szczęśliwego u boku innej kobiety i ich córeczki poczuje silną zazdrość. Tym bardziej, że całkiem niedawno przeżyła jedną z największych tragedii w swoim życiu - poronienie. Dlatego ciąża i córka Lilki będą dla niej podwójnym ciosem.