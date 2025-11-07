Pierwsza miłość, odcinek 4097: Dominika z Karmą okradną Edwarda?! Nawet nie podejrzewa, co knuje córka - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4097 - środa, 19.11.2025, o godz. 18 w Polsacie

Dominika po powrocie do Wrocławia nie zamierzy wieść spokojnego życia. Zamiast tego wciągnie Karmę w kolejną aferę. W willi Edwarda zacznie się rodzić plan wykradzenia cennego dzieła sztuki, które ma dużą wartość kolekcjonerską. Dla Dominiki będzie to idealna okazja na szybki zarobek, ale Karma początkowo nie będzie chciała mieć z tym nic wspólnego. Przerażona ryzykiem i tym, że ofiarą planu ma być ojciec jej przyjaciółki, spróbuje się wycofać. Jednak po chwili wróci i tym razem powodowana wyrzutami sumienia i chęcią wsparcia Dominiki.

Niebezpieczny duet Karmy i Dominiki

Znajomość Dominiki i Karmy zaczęła się przypadkowo, kiedy obie próbowały okraść tę samą osobę. Zamiast wrogów, szybko stały się wspólniczkami i połączyły siły w imię zysków i ryzyka. Od tamtej pory tworzą wybuchowy duet, który w każdym odcinku „Pierwszej miłości” wprowadza zamieszanie i emocje. Ich wspólne przedsięwzięcia bywają intratne, ale zwykle kończą się kłopotami. I tym razem nie będzie inaczej.

Kradzież, która wymknie się spod kontroli

Dominika i Karma będą próbowały wprowadzić swój plan w życie. Niestety ich współpraca okaże się daleka od ideału, obie będą się kłócić dosłownie o wszystko. Różnice charakterów dadzą o sobie znać w najmniej odpowiednim momencie, a stres i pośpiech tylko pogorszą sytuację. Zamiast perfekcyjnej akcji, wszystko pójdzie nie tak, jak zaplanowały. W trakcie realizacji planu Dominika i Karma zostaną przyłapane na gorącym uczynku. Zaskoczone i przerażone będą próbowały ratować się z opresji. Jednak Dominika, jak to ma w zwyczaju, pomyśli tylko o sobie. By uniknąć konsekwencji, kolejny raz wystawi swoją wspólniczkę. To będzie o jeden raz za dużo, bo Karma poczuje się zdradzona i upokorzona. Ich relacja, choć pełna napięcia i adrenaliny, tym razem może się definitywnie rozpaść.

Wszystko wskazuje na to, że Edward przez jakiś czas nie zorientuje się, że za próbą kradzieży w jego domu stoi jego własna córka. Dominika po raz kolejny pokaże, że nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć swój cel, a Karma przekona się, jak niebezpieczna może być lojalność wobec niewłaściwej osoby.