Pierwsza miłość, odcinek 4093: Marysia porwana po imprezie. To on zleci uprowadzenie żony Kacpra - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4093 - czwartek, 13.11.2025, o godz. 28 w Polsacie

Nie sposób zliczyć, ile już razy Marysia z serialu "Pierwsza miłość" została porwana! Ale tym razem nie będzie chodziło o nią tylko o jej bliźniaczkę, Dominikę Porcz, która znów zeszła na drogę przestępstwa, by znaleźć sposób na szybkie zarobienie pieniędzy! Dość szybko stanie się jasne, że to wcale nie Marysia, lecz jej siostra będzie celem porywaczy i ich tajemniczego zleceniodawcy.

Ostatnie chwile Marysi i Kacpra przed porwaniem w 4093 odcinku "Pierwszej miłości"

Jak dojdzie do porwania Marysi w 4093 odcinku "Pierwszej miłości"? Koszmar rozegra się po imprezie w "Barbarianie", podczas której Kacper ostatni raz zobaczy żonę i będą razem cieszyli się swoim szczęście. Na przyjęciu z okazji otwarcia nowego rozdziału w klinice "We-Med", Kacper powita zespół nowych psychologów, których ściągnie do prywatnej placówki dzięki wsparciu swojej matki, Izabeli (Olga Bończyk).

Kto porwie Marysię w 4093 odcinku "Pierwszej miłości"? Stoi za tym wróg Dominiki

Niestety w 4093 odcinku "Pierwszej miłości" Marysia nie dotrwa do końca wieczoru razem z Kacprem, na którego będą jeszcze czekały zawodowe obowiązki. Po imprezie wróci sama do domu i właśnie wtedy padnie ofiarą porwania! Dwóch zbirów chwyci Marysię i siłą wciągnie do samochodu, gdzie będzie już na nią czekał zleceniodawca porwania, podejrzany mężczyzna, kompletnie jej obcy. Wyjdzie na jaw, że porywaczowi chodzi nie o Marysię, lecz o Dominikę.

By pomóc porwanej Marysi w 4094 odcinku "Pierwszej miłości" ojciec sióstr, Edward Stryjeński (Marek Siudym), postanowi odnaleźć Dominikę. Kryminalistka postara się jednak, by nikt jej nie namierzył. Nie będzie chciała być odnaleziona ani tym bardziej wrócić do Wrocławia. Z każdą chwilą szanse na uratowanie Marysi z rąk porywaczy będą coraz mniejsze. Podejrzani ludzie zaczną się kręcić pod jej domem i obserwować też Kacpra.

Czy Dominika uratuje porwaną Marysię w 4096 odcinku "Pierwszej miłości"?

Dopiero w 4096 odcinku "Pierwszej miłości" Edward ściągnie Dominikę do Wrocławia i wreszcie uda się na spotkanie z szantażystami, którzy porwali Marysię. Zła bliźniaczka będzie pewna, że szybko załatwi sprawę, ale przekona się, że tym razem jej bezczelność, coraz bardziej zuchwałe zachowanie nie pomogą.