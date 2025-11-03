Pierwsza miłość, odcinek 4093: Marysia porwana! Edward sprowadzi Dominikę na pomoc, ale jeszcze nie wie najważniejszego - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4093 - czwartek, 13.11.2025, o godz. 18 w Polsacie

Dominika po powrocie do Wrocławia będzie kontynuować swoje ryzykowne działania. Po okresie tułaczki po świecie utrzymywała się z drobnych kradzieży, a niedawno poznała Karmę, czyli odważną, przebojową kobietę, która szybko stanie się jej wspólniczką. Wspólnie planują nielegalny, ale intratny biznes, który wprowadzi sporo zamieszania do życia Marysi i Kacpra (Damian Kulec). W 4093 odcinku "Pierwszej miłości" ich działania mogą mieć bezpośredni związek z dramatycznym wydarzeniem, jakim będzie porwanie Marysi!

Porwanie Marysi w 4093 odcinku "Pierwszej miłości"

Widzów czekają szokujące zwroty akcji. Nagle Marysia zostanie porwana! Jak to możliwe, że kobieta będzie wracała do domu, a w pewnym momencie ktoś nagle wciągnie ją do samochodu i wywiezie?! Kto może stać za podłym, szokującym czynem? Bliscy natychmiast zadziałają, szczególnie Edward będzie w gotowości, by dopaść porywacza córki. Uzna, że Dominika może wiedzieć coś, co pomoże w odnalezieniu Marysi. Będzie chciał wykorzystać jej spryt i doświadczenie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Nie będzie jednak zdawał sobie sprawy, że Dominika niekoniecznie zadziała w interesie Marysi. Jej charakter, przebiegłość i współpraca z Karmą sprawią, że nieoczekiwane zwroty akcji są niemal pewne.

Karma nie da sobie wejść na głowę. To ona z Dominiką porwą Marysię?

Karma, choć będzie współpracować z Dominiką, nie będzie osobą, którą łatwo wykorzystać. Wspólne działania obu kobiet mogą doprowadzić do napięć, a przy tym wprowadzą jeszcze większy chaos w życie Marysi i Kacpra. Widzowie będą mogli śledzić, jak nieprzewidywalna relacja Dominiki i Karmy wpłynie na całą historię porwania. Porwanie Marysi w 4093 odcinku "Pierwszej miłości" zapowiada się jako kluczowy moment w życiu sióstr.