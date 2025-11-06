Pierwsza miłość, odcinek 4092: Chory Radek złamie wszelkie zasady i stanie za stołem operacyjnym! 

"Pierwsza miłość" odcinek 4092 - wtorek, 11.11.2025, o godz. 18 w Polsacie

W poprzednich odcinkach „Pierwszej miłości” Radek musiał zmierzyć się nie tylko z chorobą, ale też z konsekwencjami zawodowymi. Nikt nie spodziewał się wizyty dziewczyny z Gdańska, która obróciła się w dramat młodego Radka.To naturalne, że w swoim stanie nie może mieć kontaktu z pacjentami, prowadzić operacji i zabiegów. Dopiero przyszłe działania potwierdzą, jakie są dalsze kroki i przyszłość chłopaka.

Radek załamany swoją chorobą

Radek został odsunięty od pracy i czekał na decyzję komisji, która miała orzec, czy będzie mógł wrócić do operowania. Dopiero w 4092 odcinku „Pierwszej miłości” sytuacja może w pewnym stopniu się wyjaśnić. Od decyzji komisji zależy przyszłość zawodowa, ale także i prywatna Radka. Tym bardziej, że bardzo odsunął się od Julity, od ludzi i nie chciał się dzielić swoim wewnętrznym dramatem.

Wypadek sprawi, że Radek stanie przed dramatyczną decyzją

Chociaż Radek nie może jeszcze wrócić do praktykowania chirurgii, los postawi go w podbramkowej sytuacji, gdy do kliniki przywieziony zostanie motocyklista z wypadku. W tej chwili Radek zapomni o wszystkich zakazach. Widząc ciężko rannego pacjenta, kierowany instynktem lekarza, stanie za stołem operacyjnym, łamiąc obowiązujące procedury. Zrobi to, co odruchowo zawsze robił, zacznie ratować życie.

Jego decyzja może mieć jednak poważne konsekwencje. Z jednej strony, udowodni, że mimo choroby wciąż jest doskonałym specjalistą i człowiekiem z ogromnym sercem. Z drugiej, narazi się na kłopoty, bo nie miał prawa wykonywać zawodu. Wszystko wskazuje na to, że ten dramatyczny krok Radka stanie się punktem zwrotnym zarówno w jego karierze, jak i życiu osobistym.