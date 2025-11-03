Pierwsza miłość, odcinek 4091: Kolejne zwycięstwo psychola Mateusza. Tak omota Teresę, że zapomni o ślubie z Markiem - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4091 - poniedziałek, 10.11.2025, o godz. 18 w Polsacie

Teresa od dawna balansuje między miłością a obsesją. Matka Kingi w przeszłości rozwiodła się z Markiem, ale po latach udało jej się odbudować pewną więź z byłym mężem. Choć nie wzięli ponownego ślubu, oboje próbowali odzyskać utraconą bliskość. Niestety, w jej życiu pojawił się Mateusz Stik, psychol o nieprzewidywalnym charakterze, który od dawna manipuluje kobietami, by realizować własne, niebezpieczne plany.

Teresa omotana przez Mateusza

Już wcześniej Teresa dała się uwieść jego słowom i pozornej trosce. W poprzednich odcinkach "Pierwszej miłości" zaczęła myśleć o nim bardziej niż o Marku. Przekonana o szczerych intencjach psychola, coraz bardziej odsuwała się od męża, choć ten wciąż starał się odbudować ich relację. Mateusz, widząc jej słabość i emocjonalne zaangażowanie, konsekwentnie wplatał ją w swoją grę, manipulując uczuciami i poczuciem winy Teresy.

W 4091 odcinku "Pierwszej miłości" Teresa po raz kolejny nie będzie potrafiła oprzeć się Mateuszowi. Jego propozycja, podszyta fałszywą troską i obietnicami, sprawi, że kobieta zawaha się wobec planowanego powrotu do Marka i ślubu. Stik będzie wiedział, jak zagrać na jej emocjach, wzbudzając poczucie wyjątkowości, a jednocześnie izolując ją od męża.

Nie będzie ponownego ślubu Teresy i Marka?

Markowi natomiast nie umknie, że Teresa staje się coraz bardziej zdystansowana. Z rosnącym zapałem będzie planował ponowny ślub, nie zdając sobie sprawy, że psychol doskonale manipuluje kobietą i skutecznie odsuwa ją od niego. Teresa, rozdarta między dawnym uczuciem a obsesją na punkcie Stika, stanie przed dramatycznym wyborem, a każdy krok w stronę Mateusza pogłębi chaos w jej życiu.

4091 odcinek „Pierwszej miłości” pokaże, że Teresa po raz kolejny stanie się ofiarą manipulacji psychola. Choć będzie w pełni świadoma, że powinna być przy Marku, emocje i sugestie Stika będą tak silne, że kobieta zgubi granice i pozwoli mu zawładnąć własnym życiem. Jej decyzje zapowiadają kolejne dramaty, zdrady i napięcia w rodzinie.