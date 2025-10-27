Pierwsza miłość, odcinek 4090: Skandal w firmie Wekslera. Artur postawi mu ultimatum - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4090 - piątek, 7.11.2025, o godz. 18 w Polsacie

Romans Artura i Bereniki od początku był tykającą bombą. Po tym jak byli małżonkowie ponownie zbliżyli się do siebie, ich uczucia wymknęły się spod kontroli. Próby utrzymania pozorów, czyli udawane konflikty w pracy i chłodne relacje przy współpracownikach tylko pogłębiały napięcie. Z czasem jednak namiętność ustąpi miejsca frustracji i zazdrości. W 4090 odcinku „Pierwszej miłości” dojdzie do otwartego starcia między Arturem a Bereniką, które odbije się szerokim echem w całej firmie.

Ultimatum dla Wekslera

Podczas kłótni w biurze Artur straci cierpliwość. Nie będzie już w stanie funkcjonować w jednej firmie z Bereniką i zażąda od Karola Wekslera podjęcia decyzji. Postawi mu twarde ultimatum - albo ona, albo on. Kulczycki będzie przekonany, że jego lojalność i długoletnia współpraca z Karolem przeważą szalę na jego korzyść. Jednak reakcja Wekslera całkowicie go zaskoczy. Zamiast stanąć po stronie przyjaciela, Karol zachowa zimną krew i postąpi w sposób, którego Artur się nie spodziewa.

To jednak nie koniec problemów Kulczyckiego. Po burzliwym dniu w pracy, Artur wróci do domu przekonany, że gorzej już być nie może. Tymczasem czeka tam na niego kolejna, bolesna niespodzianka. Jego życie osobiste ponownie rozsypie się w drobny mak, a wszystko wskazuje na to, że konsekwencje romansu z Bereniką będą go prześladować jeszcze długo.

Burzliwy koniec romansu Bereniki i Artura?

4090 odcinek „Pierwszej miłości” przyniesie kulminację burzliwego wątku Artura i Bereniki. Romans, który rozpoczął się od namiętności i skrywanych spojrzeń, zamieni się w otwartą wojnę, w której nie będzie zwycięzców. Utrata zaufania w firmie, napięte relacje z Karolem i dramat w życiu prywatnym sprawią, że Kulczycki znajdzie się w punkcie bez odwrotu. Czy to będzie koniec jego kariery i ostatnia szansa na odbudowanie życia osobistego?