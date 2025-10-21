Pierwsza miłość, odcinek 4082: Kolejny dramat chorej na raka Angeliki. Bolesław wykiwa Elizę i wcale się nie zmieni - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4082 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 18 w Polsacie

Po dramatycznych miesiącach walki z chorobą Angeliki, wreszcie pojawił się cień nadziei. Przeszczep szpiku się powiódł, a dziewczyna zaczęła wracać do sił. Biały (Igor Paszczyk) i Filip (Dominik Smaruj) mogli w końcu odetchnąć, bo ich przyjaciółka, do której poczuli coś nieco więcej, zacnie w końcu się uśmiechać. Wydaje się, że los w końcu się do niej uśmiechnął. Czy aby na pewno?

Eliza coraz bliżej z Wenerskim, ale wybierze Bolesława

Eliza, czuwająca przy łóżku córki przez całe tygodnie, również zaczęła wierzyć, że teraz wszystko się ułoży. Zbliżyła się do doktora Wenerskiego, który wspierał ją i Angelikę od samego początku leczenia. Ich relacja powoli nabierała barw, a nieśmiałe spojrzenia, zaufanie i wzajemne zrozumienie zwiastowały coś więcej niż przyjaźń. I faktycznie, w pewnym momencie mogłoby się wydawać, że kobieta rzuci męża, do czego zachęciła ją własna córka. Angelika wie, że małżeństwo rodziców to fikcja, a Bolesław jest porywczy, nieobliczalny i groźny.

Spotykanie się Elizy i Jakuba legnie w gruzach. Kobieta, mimo obietnicy danej Angelice, że odejdzie od toksycznego męża, nagle zmieni zdanie. Postanowi nie odchodzić od Bolesława, który nagle zacznie udawać skruchę i przemianę.

Rodzice Angeliki będą razem. Bolesław nie powiedział ostatniego słowa

Eliza uwierzy w słowa męża, że zrozumiał swoje błędy i chce wszystko naprawić. Dla Wenerskiego to będzie bolesny cios. Lekarz doskonale wie, że Bolesław nie jest człowiekiem, który potrafi się zmienić. Ostrzeże Elizę, ale kobieta nie posłucha.

I rzeczywiście, niedługo potem przekona się, że Jakub miał rację. Bolesław znów pokaże swoje prawdziwe oblicze - cyniczne, zimne i wyrachowane. Eliza wpadnie w pułapkę emocji, a jej świat po raz kolejny zacznie się walić. Angelika, która dopiero zacznie wracać do zdrowia po ciężkiej chorobie, znów znajdzie się w centrum rodzinnego chaosu. Widok matki uwikłanej w toksyczną relację z ojcem doprowadzi ją do rozpaczy. Dziewczyna liczyła, że po przeszczepie zacznie nowe życie, tymczasem los szykuje dla niej kolejną bolesną próbę.