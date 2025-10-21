Pierwsza miłość, odcinek 4082: Kolejny dramat chorej na raka Angeliki. Bolesław wykiwa Elizę i wcale się nie zmieni - ZDJĘCIA

W 4082 odcinku „Pierwszej miłości” los Angeliki (Patrycja Franczak) znów dramatycznie się skomplikuje. Choć po przeszczepie szpiku pojawi się nadzieja, że dziewczyna wygra z rakiem i w końcu zacznie nowe, spokojne życie, to jej matka Eliza (Anna-Maria Sieklucka) popełni ogromny błąd. Kobieta, zamiast odciąć się od toksycznej przeszłości, zdecyduje się pozostać z Bolesławem (Dawid Zawadzki). Będzie się wydawało, że mężczyzna naprawdę się zmienił, jednak już wkrótce okaże się, że jego „nawrócenie” to tylko gra. To cios nie tylko dla Elizy, ale też dla Jakuba Wenerskiego (Przemysław Sadowski), który coraz mocniej zaangażuje się w relacji z mamą pacjentki.

"Pierwsza miłość" odcinek 4082 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 18 w Polsacie

Po dramatycznych miesiącach walki z chorobą Angeliki, wreszcie pojawił się cień nadziei. Przeszczep szpiku się powiódł, a dziewczyna zaczęła wracać do sił. Biały (Igor Paszczyk) i Filip (Dominik Smaruj) mogli w końcu odetchnąć, bo ich przyjaciółka, do której poczuli coś nieco więcej, zacnie w końcu się uśmiechać. Wydaje się, że los w końcu się do niej uśmiechnął. Czy aby na pewno?

Eliza coraz bliżej z Wenerskim, ale wybierze Bolesława

Eliza, czuwająca przy łóżku córki przez całe tygodnie, również zaczęła wierzyć, że teraz wszystko się ułoży. Zbliżyła się do doktora Wenerskiego, który wspierał ją i Angelikę od samego początku leczenia. Ich relacja powoli nabierała barw, a nieśmiałe spojrzenia, zaufanie i wzajemne zrozumienie zwiastowały coś więcej niż przyjaźń. I faktycznie, w pewnym momencie mogłoby się wydawać, że kobieta rzuci męża, do czego zachęciła ją własna córka. Angelika wie, że małżeństwo rodziców to fikcja, a Bolesław jest porywczy, nieobliczalny i groźny.

Spotykanie się Elizy i Jakuba legnie w gruzach. Kobieta, mimo obietnicy danej Angelice, że odejdzie od toksycznego męża, nagle zmieni zdanie. Postanowi nie odchodzić od Bolesława, który nagle zacznie udawać skruchę i przemianę.

Rodzice Angeliki będą razem. Bolesław nie powiedział ostatniego słowa

Eliza uwierzy w słowa męża, że zrozumiał swoje błędy i chce wszystko naprawić. Dla Wenerskiego to będzie bolesny cios. Lekarz doskonale wie, że Bolesław nie jest człowiekiem, który potrafi się zmienić. Ostrzeże Elizę, ale kobieta nie posłucha.

I rzeczywiście, niedługo potem przekona się, że Jakub miał rację. Bolesław znów pokaże swoje prawdziwe oblicze - cyniczne, zimne i wyrachowane. Eliza wpadnie w pułapkę emocji, a jej świat po raz kolejny zacznie się walić. Angelika, która dopiero zacznie wracać do zdrowia po ciężkiej chorobie, znów znajdzie się w centrum rodzinnego chaosu. Widok matki uwikłanej w toksyczną relację z ojcem doprowadzi ją do rozpaczy. Dziewczyna liczyła, że po przeszczepie zacznie nowe życie, tymczasem los szykuje dla niej kolejną bolesną próbę.

