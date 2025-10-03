Pierwsza miłość, odcinek 4072: Iga i Alan zostaną rodzicami! To już drugi syn brata Oskara - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4072 - poniedziałek, 13.10.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4072 odcinku pod opiekę Alana i Igi trafi nastolatek i to nie byle kto, bo syn Huberta (Rafał Szałajko). Choć nie jest to ich własne dziecko, para będzie musiała sprawdzić się w roli rodziców i stawić czoła codziennym wyzwaniom związanym z opieką nad młodym podopiecznym.

Dodatkowy stres dla Alana pojawi się szybko, bo przecież Hubert to ukochany Pauliny (Jowita Budnik), mamy Igi. Paulina od początku nie była zachwycona związkiem córki z Alanem, który w przeszłości miał na koncie podejrzane historie i wpadki. Teraz Alan będzie musiał się postarać w opiece nad nastolatkiem, by nie pogorszyć swojej reputacji w oczach przyszłej teściowej. Jeśli to zawali, może być różnie...

Alan przypomni sobie o swoim synu

Przypomnijmy, że w poprzednich odcinkach Alan odkrył, że Kostek jest jego synem. Po serii dramatycznych wydarzeń, kłótni z Kają (Elżbieta Trzakoś), konfliktach z mężem manipulatorki Mikołajem i próbach odbudowania relacji z Igą – Alan wciąż stara się znaleźć sposób, by być dobrym ojcem. Tymczasowa opieka nad synem Huberta będzie dla niego sprawdzianem, który pokaże, czy naprawdę potrafi wziąć odpowiedzialność za młodego podopiecznego i jednocześnie zdobyć zaufanie teściowej.

Czy Alan znów wszystko popsuje?

Każdy błąd Alana przy nastolatku może skończyć się katastrofą, zarówno w oczach Pauliny, jak i Igi. Jeśli znów coś zawali, młody podopieczny może nabroić, a zaufanie stewardesy i jej mamy zostanie wystawione na poważną próbę. Na szczęście kolejne odcinki „Pierwszej miłości” pokażą, że Paulina będzie w stanie dać mu szansę na polubienie i udowodnienie, że naprawdę zależy mu na córce i jej rodzinie.

Spędzając czas z młodym podopiecznym, Alan i Iga będą musieli zmierzyć się z codziennymi wyzwaniami rodzicielstwa. Te chwile wystawią ich cierpliwość na próbę, a Alan będzie musiał pokazać, że potrafi sprostać roli odpowiedzialnego opiekuna. Jednocześnie sytuacja przybliży go do myśli o Kostku i sprawi, że pamięć o swoim prawdziwym ojcostwie nabiorą nowego wymiaru.