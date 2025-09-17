Pierwsza miłość, odcinek 4062: Grażyna w szpitalu! Działania Izabeli wykończą Wekslerową? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4062 - wtorek, 30.09.2025, o godz. 18 w Polsacie

Już w 4061 odcinku „Pierwszej miłości” widzowie zobaczą, że Izabela wspina się na wyżyny manipulacji. Niby mocno zaprzyjaźni się z Grażyną, a tak naprawdę wykorzysta jej słabości i problem z alkoholem. Mało tego, zacznie kluczyć i gubić się w swoich tłumaczeniach. To ona poinformuje Maję, że Grażyna rzekomo wyjechała do córki. Maja jednak nie da się oszukać i od razu poczuje, że z ciotką dzieje się coś złego.

Maja zwróci się o pomoc do Karola Wekslera

Pełna niepokoju o ciotkę, Maja uda się po pomoc do Karola Wekslera (Karol Strasburger), który doskonale wie, że Izabela potrafi być nieobliczalna i nieraz już wszystkich zaskakiwała.

Za to w 4062 odcinku „Pierwszej miłości” Maja i Kacper (Damian Kulec) spróbują wreszcie dotrzeć do prawdy. Na własną rękę zajmą się sprawą dziwnej zażyłości Izabeli i Grażyny. Odkryją, jaka jest prawdziwa przyczyna uzależnienia Grażyny od Izabeli. Niestety, sprytna manipulatorka na wszystko będzie mieć przygotowane wytłumaczenie, a każde podejrzenie obróci w żart lub „dowód” swojej troski.

Maja i Kacper zrozumieją, że w otwartej konfrontacji nie uda im się wygrać i zdecydują się działać inaczej. Wspólnie zastawią na Izabelę pułapkę, aby raz na zawsze dowiedzieć się, jaka jest cała prawda i do czego dąży kobieta.

Grażyna w szpitalu w 4062 odcinku „Pierwszej miłości”

Sytuacja będzie szczególnie trudna, bo Grażyna, dotąd dumna i pełna siły, znajdzie się w dramatycznym położeniu. Zamiast odzyskać równowagę po utracie stanowiska i licznych upokorzeniach, jeszcze bardziej pogrąży się w zależności od Izabeli. Wszystko wskazuje na to, że działania nowej „przyjaciółki” wykończą Wekslerową, a jej zdrowie poważnie ucierpi.

Mało tego, na zdjęciach, które można zobaczyć w galerii widać wyraźnie, że Grażyna znajdzie się w szpitalu! Przy jej łóżku będzie czuwała Maja. Co się stanie z byłą dyrektorką We-Med? Jest jeszcze dla niej ratunek? Widzowie przekonają się, że walka o Grażynę dopiero się zaczyna, a Izabela nie odda łatwo swojej przewagi.