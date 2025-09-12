Pierwsza miłość odcinek 4059: Kacper i Maja znów razem przeciwko spiskom. Mąż Marysi mocno się zapomni? - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2025-09-12 13:36

W 4059 odcinku „Pierwszej miłości” Maja (Julia Kamińska) i Kacper (Damian Kulec) znów połączą siły, by odkryć, co kryje się za dziwną komitywą Grażyny (Grażyna Wolszczak) i Izabeli (Olga Bończyk). Matka Kacpra wpadnie pod wpływ sprytnej manipulatorki, która już wcześniej próbowała rozbić małżeństwo Marysi (Aneta Zając) i omotała Julkę (Dąbrówka Kruk). Izabela wszystkiemu nada pozory troski o Grażynę, ale jej intrygi wyjdą na jaw, gdy kobieta wyzna szokującą prawdę.

"Pierwsza miłość" odcinek 4059 - czwartek, 25.09.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4059 odcinku „Pierwszej miłości” Kacper i Maja połączą siły, by odkryć, co naprawdę kryje się za nagłą zażyłością Grażyny z Izabelą. Matka Kacpra od dawna potrafiła wywołać zamieszanie. Izabela okaże się mistrzynią intryg, która umiejętnie wykorzysta słabości "koleżanki". To właśnie przez Izabelę w przeszłości Marysia (Aneta Zając) miała ogromne problemy, bo kobieta omotała Julkę (Dąbrówka Kruk) i wmawiała dziewczynce, że to ona lepiej niż własna matka rozumie jej potrzeby. W efekcie Marysia czuła się bezradna, a Kacper nie widział, jak bardzo Izabela gra na emocjach najbliższych.

Maja z Kacprem znów blisko 

Widzowie pamiętają też, że w zeszłym sezonie między Marysią i Kacprem wcale nie układało się najlepiej. Nowaczyk uciekał w pracę, a jego relacja z żoną była coraz bardziej napięta, właśnie m.in. przez działania Izabeli, która podsycała konflikty i manipulowała faktami. Wtedy Kacper coraz więcej czasu spędzał z Mają, a ich znajomość zaczęła się zacieśniać. Na szczęście nie posunęła się w takim kierunku, by doszło do rozpadu małżeństwa, ale Marysia czuła, że stoi na bardzo kruchym gruncie. Ostatecznie Kacper przejrzał zamiary matki i dostrzegł, że to ona jest winna wielu jego problemów.

Teraz w 4059 odcinku „Pierwszej miłości” historia zatoczy koło. Maja i Kacper znów będą musieli działać razem, tym razem w obliczu niepokojącej relacji Grażyny z Izabelą. Postanowią wybadać, co tak naprawdę stoi za nagłą komitywą obu kobiet. Izabela spróbuje wyjaśnić wszystko rzekomymi problemami alkoholowymi Grażyny, ale jej tłumaczenia zabrzmią podejrzanie i wymijająco.

Maja z Kacprem odkryją, co tym razem wyprawia Izabela?

Na tym jednak się nie skończy. Grażyna postanowi zrobić krok, który zaskoczy wszystkich. Wyzna szokującą prawdę, która może diametralnie zmienić sytuację w klinice i w życiu Nowaczyków. To, co powie, wprawi Maję i Kacpra w osłupienie i otworzy nowy rozdział w intrygach, jakie snuje Izabela.

Czy Kacper, znów współpracując z Mają, nie zapomni za bardzo o Marysi? Czy Izabela dopnie swego i ponownie namiesza w życiu syna i jego rodziny? A może tym razem Maja i Kacper przejrzą jej manipulacje, zanim będzie za późno?

Jedno jest pewne, w 4059 odcinku „Pierwszej miłości” Izabela pokaże, że potrafi zręcznie pociągać za sznurki, a Grażyna stanie się narzędziem w jej rękach. Przed Kacprem i Mają stanie kolejne trudne zadanie, które może wystawić ich lojalność wobec Marysi na poważną próbę.

