Pierwsza miłość, odcinek 4052: Kaja uwiedzie Alana! Spędzi u niego noc i zniszczy to, co budował z Igą! - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4052 - wtorek, 16.09.2025, o godz. 18 w Polsacie

Choć Alan od pewnego czasu próbuje ułożyć swoje życie na nowo, po nielegalnych walkach bokserskich, porachunkach z gangsterami i bolesnych rozczarowaniach - teraz znów wpadnie w sidła kłamliwej Kai. W 4052 odcinku „Pierwszej miłości” kobieta zbliży się do niego, a jej prowokacja zakończy się tym, że spędzą wspólną noc. Dla Alana będzie to wielka porażka, bo dopiero co zdobywał zaufanie Igi, a teraz jednym ruchem przekreśli szansę na prawdziwy związek.

Kaja nie odpuści w nowym sezonie „Pierwszej miłości” po wakacjach

Kaja od dawna nie cofnie się przed żadną podłością, byle tylko osiągnąć swoje cele. Najpierw wmówiła Oskarowi, że to on jest ojcem jej dziecka i przez wiele miesięcy niszczyła jego małżeństwo z Kaliną. Posunęła się nawet do sfałszowania wyników badań DNA, by wrobić Oskara w ojcostwo! Kiedy prawda wreszcie wyszła na jaw – Kostek okazał się synem Alana – sytuacja tylko jeszcze bardziej skomplikowała życie wszystkich bohaterów. Oskar wyrzekł się dawnej kochanki, Kalina próbowała ocalić rodzinę, a Alan nagle musiał zmierzyć się z rolą ojca i tyranem Mikołajem (Michał Kamiński), mężem Kai. Teraz, zamiast dać Alanowi spokój i pozwolić mu nadrobić stracony czas z synem, Kaja w 4052 odcinku „Pierwszej miłości” zrobi wszystko, by jeszcze bardziej namieszać w jego życiu i odsunąć go od Igi.

Alan zrujnuje swoje szanse u Igi przez Kaję?

Po nocy spędzonej z Kają Alan zacznie zdawać sobie sprawę, że sam zniszczył swoje szanse u Igi. Nie będzie mógł pogodzić się z tym, że dał się wciągnąć w kolejną manipulację i po raz kolejny sprowadził na siebie kłopoty. Dlatego w kolejnych odcinkach „Pierwszej miłości” spróbuje wszystko naprawić i przeprosić Igę w iście filmowym stylu.

Romantyczny wyczyn Alana, którym spróbuje udobruchać stewardesę, okaże się prawdziwym hitem w sieci. Jego nagranie zbierze mnóstwo lajków, a Iga zacznie patrzeć na niego bardziej przychylnie. Alan wreszcie nabierze nadziei, że jego starania nie poszły na marne. Jednak los jeszcze raz z niego zadrwi – bo Iga w końcu osobiście pozna Kaję i to spotkanie okaże się dalekie od przyjemnego…