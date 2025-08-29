Pierwsza miłość. Ostatnie dni Wenerskiego. Tak chory Jakub pożegna się z życiem - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4045 - poniedziałek, 8.09.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4046 odcinku „Pierwszej miłości” Jakub Wenerski nie będzie już miał złudzeń. Jego choroba postępuje zbyt szybko. Mimo ostrzeżeń lekarzy i przerażenia bliskich, zdecyduje się zaryzykować życie. Operacja mózgu to jego jedyna szansa, a on nie zamierza jej zmarnować.

Syn Wenerskiego, Filip (Dominik Smaruj), będzie błagał ojca, by zrezygnował z zabiegu. Powie wprost, że nie chce go stracić. Ale Jakub już wszystko przemyślał - jeśli to jego koniec, chce pożegnać się z życiem godnie i świadomie. Spędzi ten dzień, żegnając się z bliskimi, układając sprawy, rozliczając się z samym sobą.

Tak Wenerski pożegna się z życiem?

Na ZDJĘCIACH z 4046 odcinka widać powagę sytuacji. Jakub usiądzie na kanapie z miną pełną refleksji i smutku. Filip, cały w emocjach, będzie do ostatniego momentu przekonywał tatę, by jednak zastanowił się nad skutkami operacji.

Radek stanie przed dramatycznym wyzwaniem – operacja Wenerskiego to walka o wszystko!

W kolejnych odcinkach „Pierwszej miłości” wydarzenia nabiorą jeszcze większego tempa. Radek (Karol Biskup), młody, zdolny lekarz, a zarazem wychowanek i podwładny Wenerskiego – dostanie zadanie, które może go przerosnąć. To on będzie musiał przeprowadzić operację Jakuba!

Radek postara się zachować zimną krew, ale w trakcie zabiegu dojdzie do poważnego kryzysu. Czy uratuje swojego mentora? A może tragedia stanie się faktem?

Wenerski już wcześniej musiał zapłacić za szansę na życie

Widzowie pamiętają dramatyczne wydarzenia z poprzednich odcinków „Pierwszej miłości”, gdy Wenerski walczył o szansę na operację. Wtedy to zdesperowany lekarz poprosił o pomoc Florka (Michał Kurek), który miał wpływowych rodziców w świecie medycyny. Florek zgodził się pomóc, ale… postawił zaskakujący warunek!

Co wydarzy się dalej? Nowe odcinki „Pierwszej miłości” już od 1 września!

Pierwsza miłość po wakacjach ZWIASTUN. Poród Kingi, walka Kamila o życie Angeliki. Tak się zacznie nowy sezon