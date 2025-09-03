Pierwsza miłość, odcinek 4043: Kinga wybierze imię dla zmarłej córki. Nie zgodzi się na pogrzeb dziecka! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4043 - środa, 3.09.2025, o godz. 18 w Polsacie

Wydawało się, że nic gorszego niż śmierć dziecka nie przytrafi się Kindze, a jednak w 4043 odcinku "Pierwszej miłości" spadną na nią kolejne druzgocące wydarzenia. Podczas porodu, kiedy córka Kingi i Janka pojawiła się na świecie, żyła tylko przez kilka chwil. Ciężko chore dziecko, u którego wykryto wadę genetyczną - zespół Edwardsa - nawet nie zapłakało. Zrozpaczona Kinga krzyczała do lekarzy, żeby pokazali jej córeczkę, ale oni uznali, że w tej sytuacji widok martwego noworodka byłby dla niej nie do zniesienia.

Kinga nie pożegna zmarłego dziecka w 4043 odcinku "Pierwszej miłości"

Niestety w 4043 odcinku "Pierwszej miłości" Kinga nie będzie mogła pożegnać się ze zmarłą córką. Wycieńczona porodem, w fatalnym stanie psychicznym, będzie zbyt słaba, by mogła to udźwignąć. W klinice We-med u załamanej Kingi pojawią się bliskie osoby, które zaoferują pomoc i słowa pocieszenia. Oprócz Janka (Maciej Mikołajczyk nie zabraknie też przyjaciółek.

Zmarła córka Kingi dostanie imię w 4043 odcinku "Pierwszej miłości"

To Marysia (Aneta Zając), Emilka (Anna Ilczuk) i Marta (Honorata Witańska) w 4043 odcinku "Pierwszej miłości" wyjdą z propozycją, że nieżyjące dziecko powinno dostać imię, że dzięki temu Kindze będzie łatwiej pożegnać córeczkę. W bardzo trudnej chwili Kinga będzie mogła liczyć na wsparcie przyjaciółek. Tylko z nimi podzieli się swoimi odczuciami, bólem po stracie dziecka i cierpieniem, jakie zadał jej Janek swoją zdradą i kłamstwami.

Kinga wybierze dla nieżyjącej córeczki piękne imię - Jaśmina...

Nie przegap: Pierwsza miłość, odcinek 4044: Kinga w żałobie po śmierci dziecka. Tak dowie się o zdradzie Janka, ale nie o córce Lilki - ZWIASTUN

Ostatnia pamiątka po dziecku Kingi i Janka w 4043 odcinku "Pierwszej miłości"

U zrozpaczonej Kingi w 4043 odcinku "Pierwszej miłości" zjawi się także Maurycy. Lekarz przyniesie jej w pudełku ostatnią pamiątkę po zmarłej córce - pieluszkę i zdjęcie dziecka. Zrozpaczona Kinga powie przyjaciółkom, że oddałaby wszystko, żeby jej córka żyła, żeby mogła choć przez chwilę ją przytulić.

Kinga nie zgodzi się na pogrzeb córki w 4043 odcinku "Pierwszej miłości"

Z kolei Janek w 4043 odcinku "Pierwszej miłości" poruszy z Kingą trudny temat pogrzebu ich dziecka.

