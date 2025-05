Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 4029: Alan zacznie współpracować z policją. Z Piotrkiem i Kaliną przygotują zasadzkę na bandytów - ZDJĘCIA

Alan (Alan Andersz) przyzna się do swoich głupich wyborów, które wpędzają w zagrożenie nie tylko jego, ale także rodzinę Oskara (Filip Gurłacz), o co brat będzie miał problem. W 4029 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Alan pójdzie na współpracę z policją, a Piotrek (Michał Mikołajczak) wreszcie zyska okazję do przygotowania zasadzki na bandytów. On, Kalina (Magdalena Wieczorek) i Oskar w 4029 odcinku "Pierwszej miłości" pomyślą nad planem prowokacji. Co z tego wyjdzie?