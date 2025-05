Pierwsza miłość, odcinek 4026: Kalina zdemaskuje kłamstwa Kai? Podejdzie byłą kochankę Oskara - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość. To koniec Kacpra. Tak wyglądał ostatni dzień z Marysią. Pożegnał nie tylko żonę - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4026 - czwartek, 29.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4026 odcinku "Pierwszej miłości" Kalina nie odpuści dziwnej sprawy Kai. Odkąd była kochanka z przeszłości Oskara pojawiła się w ich życiu, cały czas jest jakieś zamieszanie. Kalina spróbuje dojść do prawdy, o co tak naprawdę chodzi Kai i jakie ma zamiary. Prawda może przerazić!

Kalina nie odpuści sprawy Kai. Nie jest ofiarą?

Zdradzamy, że podejrzenia Kaliny nabiorą tempa po szokującej interwencji policji. Zdenerwowana Kalina uzna, że nie można dopuszczać, by mąż tyran maltretował Kaję. Również dlatego, że kobieta ze wszystkimi problemami zgłasza się do Oskara... Kalina w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" postanowi się wtrącić, powiadomi policję, ale następnego dnia tego pożałuje. Kaja stawi się w drzwiach mieszkania żony Oskara z siniakiem pod okiem. Przedstawi wszystko tak, że to mąż pobił ją w odwecie za interwencję funkcjonariuszy. Kalinie zrobi się głupio, że ściągnęła na rozmówczynię dodatkowe niebezpieczeństwo. Natomiast w 4026 odcinku "Pierwszej miłości" nadal nie opędzi się od wrażenia, że w całej historii jest coś nie tak.

Kalina wreszcie zdemaskuje działanie Kai?

Czego tak naprawdę chce Kaja? Jakie są jej zamiary? Kalina spróbuje dojść do prawdy, demaskując kobietę. To jednak może być bardzo trudne, skoro Oskar ufa Kai i martwi się o Kostka. To właśnie na synu i jego bezpieczeństwie mu zależy. Jak potoczy się dalsza historia Kai i Oskara? Tego dowiemy się już z kolejnych odcinków "Pierwszej miłości"!