Pierwsza miłość, odcinek 4018: Izabela wywiezie Julkę z Wrocławia! Pokaże prawdziwe zamiary - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4018 - poniedziałek, 19.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

Izabela posunie się naprawdę daleko w 4018 odcinku „Pierwszej miłości”. Cwana matka Kacpra od początku ułożyła sobie plan, który konsekwentnie realizuje. Dobrze gra dobrą mamę i babcię. Tylko Marysia widzi, że Julka pod wpływem teściowej jest nie do zniesienia! Mało tego, dość słusznie zauważa, że Izabela „kradnie” jej dziecko! To bynajmniej nie z wielkiej miłości do dziewczyny… Izabela ma swój chory plan.

Wyjazd Izabeli z Julką z Wrocławia. Już nie wrócą?

Dokładnie w 4018 odcinku „Pierwszej miłości” Marysia pojedzie po Julkę do Izabeli. Mimo przeciwstawiania się ukochanej Kacpra, córka i tak właściwie zamieszkała z teściową… Izabela sprytnie wpływa na nastolatkę, obsypuje ją prezentami, daje dużo swobody i luzu. To bardzo odpowiada zachwyconej wolnością dziewczynie.

Kiedy Marysia w 4018 odcinku „Pierwszej miłości” podjedzie do Izabeli, by zabrać Julkę, z przerażeniem odkryje, że teściowa z córką są w trakcie pakowania na wyjazd! Ukochana Kacpra oniemieje, bo nikt nie ustali z nią takiego planu. Zapyta się oczywiście o plany teściowej i Julki, o których nie raczyły powiedzieć. Seniorka wyjaśni, że jedzie z przyszywaną wnuczką do Zakopanego! Czy wyjazd w góry to kulminacja większego planu?!

Izabela spuści maskę. W 4018 odcinku „Pierwszej miłości” odkryje przed Marysią swoje prawdziwe zamiary

Co ciekawe, przy okazji próby wyjazdu z miasta, Izabela wreszcie przestanie grać dobroduszną. Pokaże Marysi swoją prawdziwą twarz! Jej szokujące intencje wyjdą na jaw, a Marysia zobaczy prawdziwą teściową. Co dalej z tym, że Kacper kompletnie nie wierzy żonie? Izabela umiała przekonać syna do swojej niewinności, a Marysia nie ma za dużych dowodów, by przemówić mu do rozsądku… Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach „Pierwszej miłości” do wyjazdu do Zakopanego jednak nie dojdzie, ale konflikt matki z córką tylko się zaogni!

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Piotrek zrobi się agresywny wobec Marty. Ciało Reterskiego odnalezione? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.