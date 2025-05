Pierwsza miłość, odcinek 4018: Ferie Julity i Filipa w Wadlewie. Dojdzie do dramatu? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4018 - poniedziałek, 19.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

Julita, Filip i Florian rozpoczną ferie. Przerwa w studiach dobrze wszystkim zrobi, a zanim zdecydują się na wyjazd, postanowią poświętować w "Barbarianie". Z tej okazji zaproszą także Radka, do którego Julita wciąż wzdycha. To jednak nie taki proste, by na stałe usidlić opiekuna praktyk. On też ma swoje sprawy i tajemnice...

Julita, Filip i Florian ruszą do Wadlewa

Zdradzamy, że Radek nie przyjmie kolejnej propozycji spędzania czasu z Julitą. Chociaż spotkanie w "Barbarianie" ociepli ich stosunki, dziewczyna wciąż nie może liczyć na wybuch uczucia. W związku z tym wyruszy na ferie z Filipem i Florianem. Pojadą do Wadlewa, gdzie przywita ich Śmiałek (Paweł Okoński). Marian jeszcze nie wie, że studenci potrafią wprowadzić niezłe zamieszanie...

W Wadlewie dojdzie do afery

Wkrótce w "Pierwszej miłości" Florian nie ukryje, że wcale nie cieszy się z takiego obrotu spraw i żałuje, że Julita pojedzie z nimi do Wadlewa. Wolałby, aby dziewczyna została we Wrocławiu. W 4018 Julita i Filip będą się dobrze bawić, ale we Florianie narośnie frustracja, że nie ma Filipa tylko dla siebie. W końcu postanawia raz a dobrze pozbyć się Julity...

Plan chłopaka początkowo zadziała, ale Filip szybko odkryje jego prawdziwą twarz. Julita doniesie na znajomego na policję, po czym w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" zacznie mieć wyrzuty sumienia. Poczuje żal w stosunku do zakompleksionego kolegi. Florek natomiast nie ma żadnych skrupułów, bez mrugnięcia okiem doniesie na Julitę i Filipa przełożonym w klinice. Zacznie się ostra przepychanka słowna.