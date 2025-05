Pierwsza miłość, odcinek 4014: Wściekły Piotrek dorwie Alana i Białego. Dowie się prawdy o kłamstwach znajomych - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4017: Kacper i Maja spędzą razem noc! Zbliżą się do siebie jak nigdy wcześniej i Marysia straci męża?

"Pierwsza miłość" odcinek 4014 - wtorek, 13.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

Piotrek będzie coraz bliżej odkrycia prawdy o zawiłych interesach Iwa i nielegalnych walkach organizowanych w klubie Kingi (Aleksandra Zienkiewicz). Akcja śledcza policjanta nabierze tempa, ponieważ przebiegły Bruno (Konrad Jałowiec) wpadnie na ryzykowny plan skrzywdzenia Iwa. Ma do wyrównania z gangsterem rachunki z przeszłości, ponieważ podły rywal bardzo go niegdyś skrzywdził... Fałszywy ksiądz zorganizuje porwanie Iwa!

Piotrek świadkiem porwania Iwa

W 4014 odcinku "Pierwszej miłości" Piotrek dostrzeże odjeżdżających spod klubu Białego i Alana. Kamil słusznie przeczuje, że będzie miał z tego tytułu kłopoty... W ten sposób Piotrek straci wszelkie złudzenia. Dojdzie do niego, że nie tylko Biały ukrywał przed nim informacje i kłamał mu w twarz. Zrobiła to także Marta (Honorata Witańska), która okaże się nie lepsza od Melki (Ewa Jakubowicz).

Piotrek odkryje całą prawdę. On tak tego nie zostawi!

W kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" Piotrek może poczuć się zdradzony przez znajomych i Martę. Jasno zrozumie, że nielegalne walki odbywały się pod jego nosem, w King’s Fitness! To doprowadzi do wściekłości policjanta. Zdrada ze wszystkich stron zaboli i już wiadomo, że policjant tak tego nie zostawi. Zdradzamy, że już niebawem Piotrek stwierdzi, że nie zamierza darować bliskim żadnej z tych rzeczy. Co zaplanuje? Może zrobić się naprawdę nieprzyjemnie.