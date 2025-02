Pierwsza miłość, odcinek 3960: Artur powie Dorocie całą prawdę. Przekreśli ich relację raz na zawsze? - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3961: Powrót skruszonego Leszka do Doroty. Zostawi Artura i wyjedzie do Warszawy? - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3956: Ksiądz Bruno wróci do życia Marty. Pobił Mateusza, a teraz przyzna się, kim jest naprawdę - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 3960 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3960 odcinku "Pierwszej miłości" Artur wyzna Dorocie prawdę o Leszku. To będzie śmiały ruch, który postawi na szali wszystko to, co zbudował z kobietą. Nie będzie jednak w stanie dłużej udawać, że rywal wcale nie interesował się dzieckiem i byłą ukochaną.

Artur powie Dorocie o wizycie Leszka w Wadlewie

Kulczycki podejmie śmiałą decyzję, kiedy Dorota w 3960 odcinku "Pierwszej miłości" nie przestanie przeżywać brak kontaktu ze strony Leszka. Poczuje się porzucona i opuszczona. Właśnie w tym momencie Kulczycki uzna, że czas powiedzieć prawdę o wizycie Leszka w jego gospodarstwie.

Artur opowie Dorocie o tym jak rywal zjawił się w Wadlewie tuż po porodzie i pytał do dziecko. Biznesmen ukrył ten fakt, czego potem pożałuje. Niestety dojdzie do wniosku, że nie ma sensu dłużej udawać, iż Leszek nigdy się nie zainteresował losem kobiety.

Dorota skontaktuje się z Leszkiem

Zdradzamy, że po ujawnieniu prawdy przez Kulczyckiego, Dorota skontaktuje się z Leszkiem. Zadzwoni do byłego partnera, a on szybko zjawi się w Wadlewie. Z kwiatami w ręku znów wkroczy w życie byłej ukochanej. Później kobietę czeka bardzo trudna decyzja, która może rzutować na całą jej przyszłość. Czy wybaczy Arturowi? A może zniknie z Leszkiem w Warszawie? O tym przekonamy się niedługo.