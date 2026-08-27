Pierwsza miłość. Obrzydliwy napad Pawła na Ilonę. Pokaże prawdziwą twarz? - ZDJĘCIA

Paweł zaatakuje Ilonę. Terapeutka ucieknie w popłochu

Powrót Pawła do „Pierwszej miłości” już w poprzednim sezonie mocno skomplikował życie Marysi (Aneta Zając), Kacpra (Damian Kulec) i Julki (Dąbrówka Kruk). Mężczyzna po latach spędzonych w kolumbijskim więzieniu zmaga się z traumami i potrzebuje profesjonalnej pomocy. W We-Medzie rozpocznie więc terapię, ale w nowych odcinkach sytuacja wymknie się spod kontroli. W 4248 odcinku "Pierwszej miłości" Paweł zorientuje się, że treść jego rozmów z Iloną zaczęła funkcjonować poza jej gabinetem. Dla mężczyzny, który ma za sobą niezwykle trudne doświadczenia, będzie to szczególnie bolesne. Paweł uzna, że terapeutka złamała zasadę poufności i nie będzie zamierzał spokojnie czekać na wyjaśnienia.

Jego reakcja okaże się jednak bardzo gwałtowna. Paweł wpadnie w furię i zaatakuje Ilonę słownie, a kobieta przestraszy się jego zachowania i ucieknie z gabinetu. Scena będzie jednym z najmocniejszych momentów dotyczących Pawła w pierwszych powakacyjnych odcinkach.

Kacper uzna, że Ilona sama jest sobie winna

Kacper nie będzie miał jednak wątpliwości, kto ponosi odpowiedzialność za coraz trudniejsze zachowanie Pawła. Uzna, że Ilona sama doprowadziła do tej sytuacji, ponieważ wbrew jego zaleceniom zmniejszyła Pawłowi dawkę leków. Sama terapeutka nie będzie jednak przekonana, że sprawa jest tak prosta. Coś w całej sytuacji zacznie jej wyraźnie nie pasować. Zamiast poprzestać na rozmowie z Pawłem, Ilona postanowi sprawdzić, co naprawdę dzieje się w klinice. Po pracy zakradnie się do pustego gabinetu Kacpra. To, co tam znajdzie, może mieć ogromne znaczenie dla dalszych wydarzeń.

Paweł straci zaufanie do terapeutki i rzuci proces terapii

Konsekwencje wybuchu Pawła będą znacznie poważniejsze, niż można się spodziewać. W kolejnym, 4249 odcinku mężczyzna nadal będzie przekonany, że jego sekrety nie są bezpieczne. Coraz bardziej straci zaufanie do terapii i ostatecznie zdecyduje się ją przerwać. W tym samym czasie Kacper, przyłapany przez Ilonę w swoim gabinecie, podejmie próbę zatarcia śladów. Usunie z laptopa nagrania sesji terapeutycznych Pawła. Nie rozwiąże to jednak problemu, bo Ilona nadal będzie podejrzewała, że lekarz ma coś wspólnego z całą sytuacją. Paweł natomiast będzie miał już dość i w 4250 odcinku "Pierwszej miłości" po wakacjach podtrzyma decyzję o zakończeniu leczenia w We-Medzie i wypisze się z kliniki.