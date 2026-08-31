Pierwsza miłość. Nowy sezon przesunięty! Kamil zginie? Melka celem okrutnej zemsty, a Eliza będzie walczyć o życie! Oto, co wydarzy się w odcinkach od 1 września ZWIASTUN

Powrót "Pierwszej miłości" po przerwie wakacyjnej z opóźnieniem. Dlatego nowy sezon został przesunięty!

"Pierwsza miłość" wróci po przerwie wakacyjnej dopiero we wtorek, 1 września 2026 roku. Tego nie dało się przewidzieć, ale Polsat właśnie ogłosił, że premiera nowych odcinków została przesunięta o jeden dzień z ważnego powodu! Chodzi po mecz polskich siatkarek. W poniedziałek, 31 sierpnia, o godz. 17:55 Polsat pokaże na żywo mecz Polska – Portugalia w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce kobiet 2026. A "Pierwsza miłość" ruszy dopiero następnego dnia!

Nowy sezon "Pierwszej miłości" najważniejsze wydarzenia jesieni 2026 r.

Jesień w "Pierwszej miłości" upłynie pod znakiem wstrząsających wydarzeń. Zacznie się już w 4240 odcinku, kiedy w Kosowie nastąpi wybuch! Niedługo po tym, jak Kamil "Biały" zadzwoni do ukochanej Angeliki (Patrycja Franczak), dojdzie do eksplozji. Podczas konwoju jednostka wojskowa, w której służy Kamil, wjedzie w minę. "Biały" znajdzie się wśród ofiar tego wybuchu. Ciężko ranny Kamil nie zdoła już dodzwonić się do Angeliki.

Czy Kamil "Biały" zginie po wybuchu miny w "Pierwszej miłości" we wrześniu?

Po wygranej walce z białaczką Angelika będzie wierzył, że wszystko się ułoży, ale przyśni jej się niepokojący sen, w którym Ania (Anna Pentz), zmarła narzeczona Kamila, powie, że jest już bezpieczny i od teraz to ona się nim zaopiekuje... Nie tylko Angelika, ale także Melka rozpoczną dramatyczną walkę o ustalenie, czy Kamil przeżył!

Szczęście Melki i Piotrka w "Pierwszej miłości" nie potrwa długo! Dopadnie ją zemsta Łucji Reterskiej

W nowym sezonie "Pierwszej miłości" niebezpieczna gra rozpocznie się również wokół Melki, która po zaręczynach z Piotrkiem (Michał Mikołajczak) będzie szykowała się do ślubu! Nieświadoma tego, że jej mąż Remek Reterski (Stefan Pawłowski) żyje! Łucja Reterska (Anna Samusionek), która nie zapomniała wyrządzonej jej krzywdy, pod pozorem pojednania rozpocznie misternie zaplanowaną zemstę na Melce! Skutki działań Łucji boleśnie odczuje także Paulina (Jowita Budnik), partnerce Huberta (Rafał Szałajko), która przekona się, jak wielki strach może towarzyszyć rodzinie policjanta.

Mroczna historia Elizy w "Pierwszej miłości". Nie uwolni się od potwora Bolesława?

W odcinkach "Pierwszej miłości" jesienią Eliza zrobi wszystko, by uwolnić się od okrutnego męża, Bolesława Olszewskiego (Dawid Zawadzki), dla którego żona jest bardziej własnością niż partnerką. Każda próba odzyskania niezależności będzie sprawiała, że Bolek stanie się coraz bardziej niebezpieczny. Wkrótce wyjdzie na jaw, że podobny scenariusz rozegrał już wcześniej. Eliza znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Czy ktoś ją uratuje?

Romans Emilki i Bartka w "Pierwszej miłości". Na jednej nocy się nie skończy?

W następnym sezonie "Pierwszej miłości" Emilka (Anna Ilczuk) spróbuje odbudować swoje życie po kolejnych ciosach, ale samotność okaże się dla niej wyjątkowo trudnym przeciwnikiem. Jedna chwila słabości z Bartkiem (Rafał Kwietniewski) uruchomi lawinę wydarzeń, które całkowicie zmienią jej świat. W najtrudniejszych momentach będzie mogła liczyć na Ilonę (Sylwia Gola), która sama marzy o szczęściu u boku Bartka... Nieświadoma tego, że Miedzianowski zdradził ją ze swoją byłą żoną!

Choroba Szymona w "Pierwszej miłości". Marta straci kolejnego faceta?

Choroba Szymona (Miron Jagniewski) wystawi uczucie Marty (Honorata Witańska) na najtrudniejszą próbę, ale oboje nie będą chcieli zrezygnować z nadziei na wspólną przyszłość. Czy los rozdzieli zakochanych? A może o serce Marty znów zawalczy Bruno/ Łukasz (Konrad Jałowiec)?

Pierwsza miłość ZWIASTUN nowego sezonu