Pierwsza miłość. Koniec Julity w klinice We-Med. Jeszcze na odchodnym nieźle namiesza

Julita odejdzie z We-Med w nowym sezonie "Pierwszej miłości"

Ostatnie tygodnie nie były dla Julity łatwe. Po tym, jak razem z Florianem zaczęła udawać przed jego ojcem Marcinem Kochańskim, że łączy ich uczucie, sytuacja coraz bardziej wymykała się spod kontroli. Ich plan miał pomóc w rozwiązaniu problemów zawodowych, ale ostatecznie doprowadził do jeszcze większych kłopotów. Wszystko skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Kochański odkryje, że Julita i Florian go oszukiwali. Konfrontacja z wpływowym lekarzem sprawi, że dla młodej lekarki stanie się jasne, iż jej dalsza praca w We-Medzie nie będzie już możliwa.

Wcześniej w klinice zrobi się zresztą wyjątkowo nerwowo także z zupełnie innego powodu. W 4238 odcinku "Pierwszej miłości" placówka zostanie oblężona przez weselników z objawami zatrucia. Wśród chaosu Radek będzie zajmował się chorą Mają, a Julita będzie musiała mierzyć się z konsekwencjami własnych decyzji.

Julita pogodzi się z Radkiem przed odejściem z We-Med

W 4241 odcinku "Pierwszej miłości" Julita w końcu podejmie ostateczną decyzję. Zabierze swoje dokumenty i pożegna się z kliniką We-Med. Można by się spodziewać, że odejście zakończy się kolejną awanturą, jednak wydarzy się coś zupełnie innego. Julita spotka Radka, z którym łączy ją trudna przeszłość. Zakochani wydawali się szczęśliwi, dopóki Julita nie zdradziła partnera z Florkiem. Oboje mają za sobą wiele nieporozumień, żalu i bolesnych wydarzeń, ale tym razem postanowią odłożyć dawne konflikty na bok. Na koniec Julita i Radek przytulą się na pożegnanie. Dla nich będzie to gest pojednania i zamknięcia pewnego etapu. Problem w tym, że ich spotkanie zobaczy Maja.

Maja zobaczy Julitę w ramionach Radka

Maja nie będzie znała kontekstu rozmowy byłych partnerów. Widząc Radka przytulającego Julitę, może dojść do zupełnie innych wniosków. Wszystko wydarzy się w momencie, gdy sama zacznie mieć coraz większe znaczenie w życiu Radka. Tym samym Julita, choć będzie właśnie opuszczała We-Med, jeszcze raz nieświadomie zamiesza w relacji Radka i Mai. Jedno niewinne pożegnanie wystarczy, by uruchomić kolejne nieporozumienie. Julita odejdzie z kliniki, ale jej historia z Radkiem nie zakończy się bez echa.