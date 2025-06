Pierwsza miłość. Kinga w żałobie po śmierci dziecka! Janek nigdy jej nie powie, że ma córkę z Lilką? - ZDJĘCIA

Żałoba po śmierci dziecka zbliży Kingę i Janka w nowym sezonie "Pierwszej miłości"

Dziecko Kingi i Janka w nowym sezonie "Pierwszej miłości" przeżyje do porodu, ale umrze tuż po narodzinach. Podczas akcji porodowej w klinice We-Med rozegrają się dramatyczne sceny, a Janek nie zdoła zrobić nic, by ulżyć żonie w cierpieniu. Śmierć ich dziecka, u którego lekarz zdiagnozował poważną wadę genetyczna - zespół Edwarda - będzie nieunikniona, nie ma co liczyć na żaden cud.

Zwiastun kolejnych odcinków "Pierwszej miłości" ujawnia fragmenty scen z Kingą i Jankiem, którzy już po stracie dziecka będą próbowali na nowo ułożyć swoje życie. Oczywiście Stańczuk nie opuści ukochanej, świadomy tego, że w tak trudnym momencie nie mogą się oddalić. Po tym jak wielkie nieszczęście na nich spało, może to oznaczać koniec ich małżeństwa.

Czy Kinga po śmierci dziecka w "Pierwszej miłości" po wakacjach dowie się, że Janek ma córkę z Lilką?

Jednocześnie Janek w "Pierwszej miłości" po wakacjach będzie dalej okłamywał Kingę, nie przyzna się do zdrady i do tego, że ma dziecko z Lilką. To byłoby okrucieństwo z jego strony, by właśnie teraz mówić żonie o córce Poli, którą urodziła mu kochanka. Tylko czy powrót do normalnego życia po śmierci dziecka w obliczu kłamstw Janka ma jakiś sens? Czy miłość Kingi i Janka wystarczy, by wszystko wróciło na właściwe tory? Na pewno nie ma na to szans, póki mąż ją oszukuje.

Poza tym Lilka nadal będzie kręciła się koło Janka w nowych odcinkach "Pierwszej miłości". Ubzdurała sobie, że zdobędzie ukochanego, że jej córka Pola będzie miała ojca i prawdziwą rodzinę, więc zapewne nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć swój cel.