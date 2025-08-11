Pierwsza miłość. Jolka zdradza, co się wydarzy. Tego nikt się nie spodziewa!

Justyna Zielska zapowiada mocny sezon "Pierwszej miłości"

Na Instagramie „Pierwszej miłości” pojawiło się wideo z Justyną Zielską w roli głównej, w którym aktorka zdradziła kilka szczegółów dotyczących przyszłości swojej postaci: — U Jolki losy potoczą się zupełnie nie tak jak myślicie. Jolka jest młodą mamą ale tam będzie tyle zwrotów akcji, że się nawet nie spodziewacie. Dodatkowo ktoś wraca do serialu i będzie się działo — zapowiedziała tajemniczo.

Powrót Tomka do życia Jolki?

Jeszcze niedawno wydawało się to niemożliwe. Tomek po ujawnieniu prawdy o ciąży wyjechał do Francji, by kształcić się na szefa kuchni. Na ekran wrócił tylko na chwilę, gdy życie Kingi (Aleksandra Żukowska) znalazło się w dramatycznym punkcie. Badania wykazały, że jej nienarodzone dziecko cierpi na Zespół Edwardsa. Jednak ostatnio na Instagramie młodych gwiazd serialu pojawiło się wymowne nagranie z planu. Jolka i Tomek potwierdzili, że ich duet powraca.

— Wasz ulubiony serialowy duet powraca — napisano w sieci, co wywołało lawinę pytań o możliwy romans.

Jolka znów namiesza w życiu Żukowskich?

Jeżeli losy bohaterów rzeczywiście się połączą, Kinga może nie być zachwycona. W przeszłości Jolka wykorzystywała dobroć Tomka, a ich relacja skończyła się zdradą z Mikim. Teraz jednak wszystko może się zmienić... Młoda mama ma za sobą trudne doświadczenia i być może dojrzeje do innej roli w życiu syna Kingi.

Zwroty akcji, tajemniczy powrót kogoś z przeszłości i ponowne spotkanie dawnej pary, nowy sezon „Pierwszej miłości” zapowiada się wyjątkowo gorąco!