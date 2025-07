Pierwsza miłość. Dramat Julity. Iga ją pocieszy, ale każdy usłyszy prawdę!

Julita w rozsypce! Powierzy sekret Idze

Co tak naprawdę będzie dręczyło Julitę w nowym sezonie „Pierwszej miłości” po wakacjach? Wiele wskazuje na to, że ponownie zawiedzie się na Radku (Karol Biskup). Ich relacja od początku była wybuchowa – flirt, intrygi, układy, ale też emocjonalne przepychanki. W nowych odcinkach po wakacjach Julita może się dowiedzieć o kolejnym numerze Radka. Czy to zdrada? A może po prostu kolejne kłamstwo, którego nie była już w stanie znieść? Pewne jest jedno – coś ją mocno zaboli i tym razem nie będzie udawała twardej.

Scena z łóżka, którą opublikowano na Instagramie „Pierwszej miłości” daje do myślenia. To właśnie tam Julita, zalana łzami, zwierzy się Idze.

- To musi zostać między nami...

- Spoko - przytaknie Iga. Tyle że... kamera robi szeroki najazd i pokazuje całą salę zdjęciową, pełną członków ekipy serialu. Tajemnica? Raczej "sekret", który właśnie poznało kilkanaście osób! Aktorzy i produkcja zrobili mały żarcik i pokazali, jak wygląda kręcenie „prywatnych scen”.

Iga stanie na wysokości zadania – czy utrzyma sekret przyjaciółki?

Iga, która już nieraz ratowała Julitę z opresji, i tym razem nie zawiedzie. Zrobi wszystko, by wesprzeć Julitę. Ale czy naprawdę zachowa dla siebie to, co usłyszała? Czy raczej "przypadkiem" ktoś jeszcze dowie się o bólu Julity?

Nowy sezon "Pierwszej miłości" pełen emocji

Wszystko wskazuje na to, że nowy sezon "Pierwszej miłości", który ruszy już we wrześniu, przyniesie kolejne zawirowania w życiu bohaterów We-Med. Julita – niegdyś bezwzględna intrygantka – stanie się ofiarą własnych uczuć. Radek, który miał być jej nowym początkiem, może okazać się kolejnym rozczarowaniem. A Iga? Być może tym razem nie tylko pocieszy przyjaciółkę, ale też pomoże jej podjąć najtrudniejszą decyzję.