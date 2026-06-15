Pierwsza miłość. Bartek wróci do Emilki w nowym sezonie? Ilona będzie zdruzgotana szczerym wyznaniem Miedzianowskiego - ZWIASTUN

Relacja Bartka Miedzianowskiego (Rafał Kwietniewski) i Ilony (Sylwia Gola) rozwijała się dynamicznie od momentu pobicia Bartka w więzieniu, do którego trafił ze względu na nieporozumienie związane z psychopatycznym Mateuszem. Ilona zajęła się mężczyzną i postarała się, aby jak najszybciej doszedł do pełni fizycznych i psychicznych sił. Z czasem Ilona zaczęła zadłużać się w Bartku, a ten nie protestował przed zacieśnianiem się tej znajomości.

W 4240. odcinku, który swoją emisję będzie miał w nowym sezonie, lekarka postanowi wykonać milowy krok i spontanicznie zaproponuje Bartkowi wspólne zamieszkanie. Miedzianowski, po chłodnej analizie zysków i strat, uzna to rozwiązanie za niezwykle racjonalne i praktyczna dla obojga. Jednakże, Bartek wciąż nosi w sercu niewyjaśnione sprawy z byłą żoną, Emilką (Anna Ilczuk). Stara miłość nie rdzewieje?

Pierwsza miłość. Tak się skończy ten sezon przed wakacjami! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odcinek 4241 po wakacjach: Bartek wymiguje się od przeprowadzki

W 4241. odcinku „Pierwszej miłości” wielka sielanka i plany o wspólnym gnieździe zaczną gwałtownie się sypać. Ilona (Sylwia Gola) zderzy się z niezrozumiałą i nagłą decyzją swojego partnera. Bartek (Rafał Kwietniewski) zacznie kluczyć, szukać wymówek i nieoczekiwanie przełoży termin zaplanowanej wcześniej wspólnej przeprowadzki.

Zakochana lekarka nie będzie potrafiła zrozumieć, co stoi za tak nagłą zmianą frontu u mężczyzny, który jeszcze chwilę temu twierdził, że wspólne lokum to doskonały pomysł. W jej głowie zaczną kiełkować pierwsze, bolesne podejrzenia. Ilona nie ma pojęcia, że za decyzją Bartka kryje się potężny sekret i chwila słabości, do której doszło między nim a jego byłą żoną.

"Pierwsza miłość" odcinek 4242: Ilona chce zejść się z Barkiem?

Prawda wyjdzie na jaw w 4242. odcinku i uderzy w Ilonę ze zdwojoną siłą. W tym samym czasie w Środopolu Emilka spotka się ze swoją bliską przyjaciółką Martą. Zdezorientowana kobieta zwierzy się jej z tego, co tak naprawdę zaszło niedawno między nią a Bartkiem (Rafał Kwietniewski). Marta, patrząc na to z boku, oceni sytuację bardzo trzeźwo – uzna, że skoro byłych małżonków wciąż tak silnie do siebie ciągnie i nie potrafią o sobie zapomnieć, to nie powinni marnować ani chwili więcej na udawanie, że nic ich nie łączy.

Równolegle we Wrocławiu Bartek zbierze się w sobie i zdobędzie na bolesną szczerość. Przyzna się Ilonie (Sylwia Gola), co zaszło między nim a Emilką. Nowa partnerka lekarza będzie absolutnie zdruzgotana i załamana tym wyznaniem. Jakby tego było mało, Miedzianowski od razu po tej trudnej rozmowie chwyci za telefon i zadzwoni do byłej żony.

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