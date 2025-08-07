Pierwsza miłość. Artur wkręci Stasię do Barbariana? Córka poprze romans z Bereniką?

Stasia z "Pierwszej miłości" już nie jest dzieckiem

Na zdjęciu z planu „Pierwszej miłości” uwagę zwraca nie tylko lokalizacja, ale i towarzystwo. U boku Artura pojawiła się jego córka Stasia, która przeszła wyraźną metamorfozę. Już nie jest zbuntowaną nastolatką z przeszłością, która porzucała młodszą siostrę na śmietniku – dziś to młoda kobieta, której obecność w „Barbarianie” może oznaczać, że Kulczycki chce wciągnąć ją w swój świat na poważnie. W oczy rzuca się jej nowy, dojrzalszy wizerunek. Mocniejszy makijaż i pewność siebie sugerują, że Stasia może odegrać istotną rolę w nadchodzących odcinkach.

Kulczycki i Berenika znowu razem? To wciąż nie jest zamknięty rozdział

Powrót Bereniki (Maria Konarowska) w końcówce poprzedniego sezonu był mocnym akcentem, który nie pozostawił wątpliwości: ta historia się jeszcze nie skończyła. Kiedy była żona Artura pojawiła się w biurze Karola Wekslera (Karol Strasburger), a potem znów weszła w życie Kulczyckiego, wszystko wskazywało na to, że scenarzyści szykują reaktywację jednej z najbardziej burzliwych relacji w serialu.

Między Arturem a Bereniką aż iskrzyło, wspólna przeszłość, niezałatwione sprawy, a teraz również codzienna obecność w Weksler Development. Ich spotkania zawodowe coraz częściej zaczynały przenikać się z życiem prywatnym. W nowych odcinkach może dojść do przełomu – pytanie tylko, czy to będzie drugi początek ich miłości, czy raczej otwarta wojna?

Czy Stasia stanie po stronie Bereniki?

Relacje Artura z córką w przeszłości były dalekie od ideału. Kulczycki długo walczył o zaufanie Stasi, szczególnie po traumatycznym incydencie z porzuceniem Tosi - młodszej córki, którą nastolatka zostawiła na śmietniku w przypływie emocji. Tamto wydarzenie odcisnęło piętno na całej rodzinie, a Artur długo nie mógł pogodzić się z zachowaniem starszej córki.

Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że między ojcem a Stasią nastąpiło ocieplenie. Ich wspólne zdjęcie z „Barbariana” może być symbolem odbudowywanej więzi. Ale czy Stasia zaakceptuje powrót Bereniki do życia ojca? Czy wesprze Artura, jeśli zdecyduje się dać byłej żonie drugą szansę? Czas pokaże, ale z pewnością dziewczyna nie pozwoli się zepchnąć na drugi plan – szczególnie jeśli w grę wejdzie uczucie, które może zagrozić jej pozycji u boku ojca.

Nowy sezon "Pierwszej miłości" zapowiada się gorąco

Wszystko wskazuje na to, że po wakacjach w „Pierwszej miłości” wydarzy się wiele. Powrót do „Barbariana”, odbudowane relacje rodzinne, i możliwy romans, który może wybuchnąć ze zdwojoną siłą. Artur i Berenika znowu razem – to już nie tylko pytanie, ale prawdopodobny scenariusz. Stasia u boku ojca. To z kolei zupełnie nowy element układanki. Czy Kulczycki połączy życie zawodowe, rodzinne i uczuciowe bez katastrofy?