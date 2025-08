Pierwsza miłość. Angelika pokona białaczkę?! Odmieniona Patrycja Franczak pozuje na ściance - ZDJĘCIA

Czy Angelika z „Pierwszej miłości” wygra walkę z białaczką?

Tego jeszcze nie wiadomo, ale Patrycja Franczak, czyli serialowa bohaterka, właśnie zaskoczyła swoim wyglądem na ramówce Polsatu 2025! Aktorka pojawiła się na wydarzeniu promocyjnym w znakomitej formie. Promienna, uśmiechnięta, elegancka i pełna blasku. Wideo z jej udziałem można obejrzeć na oficjalnym Instagramie, gdzie pozowała na ściance w dopracowanej stylizacji i z klasą prezentowała nową odsłonę siebie.

Ta wizualna metamorfoza nie umknęła uwadze fanów serialu, zwłaszcza że wątek Angeliki w ostatnich odcinkach był jednym z najbardziej dramatycznych. Młoda kobieta zmagała się z białaczką i ukrywała swoją chorobę przed otoczeniem. Najpierw przed Filipem (Dominik Smaruj), a potem przed Białym (Igor Paszczyk), który dowiedział się o wszystkim niemal w ostatniej chwili.

Angelika gotowa na nowy etap w życiu?

Angelika pojawiła się w „Pierwszej miłości” jako tajemnicza Milena i od razu wzbudziła zainteresowanie dwóch mężczyzn. Jej historia była pełna niedopowiedzeń, sekretów i emocjonalnych zwrotów. Ostatni sezon zakończył się dramatycznie - zniknięciem Angeliki ze szpitala i ujawnieniem prawdy o jej chorobie. Nie wiadomo, jak potoczyły się jej dalsze losy… aż do teraz, gdy powoli pojawiają się pierwsze przesłanki.

Wszystko wskazuje na to, że Angelika wróci w nowym sezonie serialu, który startuje po wakacjach. Na planie trwają już nagrania nowych odcinków, a wiele wskazuje na to, że widzowie zobaczą dziewczynę w zupełnie innym wydaniu. Być może jako osobę silniejszą, pogodzoną z przeszłością i gotową na nowe życie. Czy to oznacza, że udało jej się pokonać chorobę?

Nadchodzi pojednanie z matką? Kulisy sugerują przełom

Na zdjęciach z planu „Pierwszej miłości” widać Patrycję Franczak i Annę Marię Sieklucką, które prywatnie wyglądają na zgrany duet. Serialowa Angelika i Eliza – jej matka – w fabule nie potrafią się porozumieć, ale fotografie zza kulis pokazują, że relacja tych postaci może wkrótce ulec zmianie. Czy nastąpi długo wyczekiwane pojednanie? Czy Eliza w końcu okaże córce prawdziwe wsparcie?

Angelika w nowych odcinkach: zdrowie, miłość i nowe decyzje?

Jesienią 2025 poznamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Angelika być może stoczy ostatnią walkę z chorobą, a może już ją wygrała i teraz zacznie budować życie na nowo? Do rozstrzygnięcia pozostaje także miłosny trójkąt z Filipem i Kamilem, a być może pojawi się ktoś zupełnie nowy?