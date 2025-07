Pierwsza miłość. Afera o dziecko Kingi. Nagle będzie cud i przywita na świecie zdrową córkę?

No jak?? XxI wiekoloon badań, diagnoza i nagle happy end? 😳 nie kumam Ok wiem że to film fikcja no ale bez jaj🤦‍♀️

No aż tak lekarze nie powinni się pomylić z taką chorobą to już by była głupota

szystkie badania i lekarze są zdania , ze 100 procent chore sie urodzi ale w tym serialu już były takie bajki , ze napewno będzie zdrowe . 😂

To lekarze w pierwszej miłości są upo śledzeni na to wychodzi jeśli Kinga urodzi zdrowe dziecko a lekarze jej wmawiali taką wadę poważną 😂😂😂😂 chyba przestane to oglądać - posypały się ostre komentarze widzów. Nie ma co się dziwić rozgoryczeniu i frustracjom. Jeśli faktycznie scenariusz zakładałby odwrócenie całej sytuacji, dla niektórych osób mogłoby to być nie do zaakceptowania.