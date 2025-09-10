Pierwsza miłość, 4058: Bartek uwierzy w romans Emilki. Z więzienia zaplanuje zemstę - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4058 - środa, 24.09.2025, o godz. 18 w Polsacie

Widzowie „Pierwszej miłości” już w 4058 odcinku zobaczą, jak narastające plotki o romansie Emilki z Fryderykiem obrócą się przeciwko niej. Choć córka Śmiałka (Paweł Okoński) od początku zaprzeczała, że coś ją łączy z właścicielem fabryki dżemów, szeptane po kątach opowieści znajdą drogę aż do Bartka, który wciąż przebywa w więzieniu.

Emilka wściekła, że Bartek uwierzy w jej romans

Emilka szybko zorientuje się, że jej mąż słyszał już pogłoski. Zamiast stanąć po stronie żony, Bartek zacznie wierzyć w wieści, które docierają do niego zza murów. Rozmowa między nimi zakończy się ostrą kłótnią. Emilka wytknie mu, że zamiast zaufać jej i ich związkowi, daje się zmanipulować obcym. Jednak jej argumenty nie zrobią na Bartku wrażenia.

Zemsta Bartka

Bartek, rozdarty i zazdrosny, zacznie snuć mroczne plany zemsty. W 4058 odcinku "Pierwszej miłości" jasno wyjdzie na jaw, że zdrada (choć niepotwierdzona) mocno uderzy w jego psychikę. Zamknięty w celi, nie będzie mógł działać od razu, ale jego gniew i poczucie upokorzenia sprawią, że zacznie układać scenariusz odwetu. Jak daleko się posunie, gdy tylko odzyska wolność?

Warto wspomnieć, że już w 4050 odcinku Emilka wybierze się na spotkanie z Bartkiem, które niespodziewanie zostanie odwołane. Tymczasem w Wadlewie coraz głośniej będzie o jej relacji z Fryderykiem, a miejscowe plotki zaczną przybierać na sile.

Z kolei w 4057 odcinku sytuacja osiągnie punkt krytyczny. Pogłoski o romansie rozniosą się nie tylko po fabryce, ale i po całym Wadlewie. Śmiałek spróbuje stanąć w obronie córki i zdementować krzywdzące wieści, ale Emilka nie wytrzyma. Zmęczona oskarżeniami, złoży Fryderykowi wypowiedzenie, by odciąć się od źródła plotek.

Niestety, będzie już za późno, bo ostatecznie w 4058 odcinku "Pierwszej miłości" plotki zdążą dotrzeć do Bartka i mocno go zranią. To sprawi, że między nim a Emilką pojawi się przepaść, której nie da się łatwo zasypać. Zamiast ufać, Bartek wybierze zemstę, a jego gniew stanie się kolejnym dramatem dla całej wszystkich.