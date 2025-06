Koniec Pierwszej miłości. Nieudana impreza Filipa w 4040 odcinku. Florek potraktuje go jak prawdziwego wroga

"Pierwsza miłość" ostatni odcinek 4040 - piątek, 20.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

4040 odcinek "Pierwszej miłości" będzie ostatnim w obecnie emitowanym sezonie serialu. Filip przygotuje imprezę, na którą chciałaby iść Angelika. Młody Wenerski nie zgodzi się zaprosić atrakcyjnej koleżanki, ponieważ doskonale zdaje sobie sprawę z jej postępującej białaczki. To jednak nie oznacza, że na przyjęciu nie zjawią się inni znajomi przyszłego lekarza. Zaproszenie dostanie m.in. Biały, który miałby przyprowadzić nową sympatię, Milenę! Szkoda tylko, że panowie nie mają pojęcia o tym, że Angelika i Milena to jedna osoba.

Impreza Filipa w finale sezonu "Pierwszej miłości"

Filip zajmie się organizacją imprezy, co nie przyjdzie gładko. Angelika da mu do zrozumienia, że nie chce dalszego leżenia w szpitalnym łóżku. Niestety Wenerski pozna prawdę o jej kiepskich wynikach badań. Już wiadomo, że pierwsza chemia nie poprawi sytuacji dziewczyny. Wręcz przeciwnie, specjaliści nie będą mieli dobrych wieści. Filip zda sobie sprawę, że jeśli Angelika wyszłaby ze szpitala i to jeszcze na imprezę, mogłoby się to tragicznie zakończyć!

Florek wrogiem Filipa?! Da popis w 4040 odcinku "Pierwszej miłości"

Zdradzamy, że impreza Filipa w 4040 odcinku "Pierwszej miłości" okaże się pomyłką. Zaproszeni goście nie dopiszą, a u Wenerskiego stawią się wyłącznie Julita (Dagmara Bryzek) z Radkiem (Karol Biskup). Przyjdzie także Florek, w którym narośnie wściekłość, że młody Wenerski nie dotrzymał umowy. Miał się postarać znacznie bardziej!

Co zrobi zazdrosny i zdeterminowany Florian i do czego doprowadzi konflikt w 4040 odcinku "Pierwszej miłości"? To będzie emocjonujący finał sezonu.