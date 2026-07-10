Na Wspólnej, odcinki 4248-4251. Zaskakujący ślub i interwencja medyczna. Nałóg Julki wymyka się spod kontroli - ZDJĘCIA

Nowe odcinki "Na Wspólnej": miłosne dylematy i równia pochyła Julki

Nadchodzące epizody "Na Wspólnej" obfitują w życiowe zawirowania. Juliusz po sercowym rozczarowaniu straci motywację do działania, co wymusi na Wojtku podjęcie stanowczych kroków. W tym samym czasie Weronika zacznie zmieniać swoje nastawienie do Kalskiego, dostrzegając w nim nowe cechy. Z kolei sytuacja Julki ulegnie drastycznemu pogorszeniu. Zdesperowana dziewczyna dopuści się kradzieży pieniędzy od Ewy, a następnie zrzuci winę na kogoś innego. W poszukiwaniu funduszy na używki posunie się nawet do wyprzedaży własnego majątku. Na szczęście Anka w końcu zorientuje się, że dzieje się coś niedobrego. Równolegle Brygida i Remek zaszokują otoczenie nagłym ślubem, którego finał okaże się równie nieprzewidywalny. Poniżej prezentujemy dokładne streszczenia odcinków 4248, 4249, 4250 i 4251.

"Na Wspólnej", odcinki 4248, 4249, 4250 i 4251 - ZDJĘCIA

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Co przyniesie odcinek 4248 "Na Wspólnej"? (emisja 20 lipca)

Dramat małego Jasia stanie się dla Julki okazją do... kontynuowania nałogu. Kiedy synek Igora i Ani spadnie z łóżka, przerażeni rodzice natychmiast zabiorą go do szpitala. Choć prześwietlenie wykluczy złamania, lekarz będzie podejrzewał wstrząśnienie mózgu. W tym czasie Julka odwiedzi babcię, by przeprosić za wcześniejsze incydenty. Gdy Ewa będzie zajęta rozmową z Maćkiem, dziewczyna wyciągnie z jej portfela 200 złotych. Za skradzione pieniądze kupi narkotyki, a informacja o pozostaniu ojca i Anki w szpitalu przyjmie z ulgą, mogąc bez przeszkód zażyć substancje. Równocześnie Monika będzie martwić się o Fionę, która mocno przeżywa policyjne przesłuchanie matki w sprawie internetowego hejtu. Kowalska, której grożą oskarżenia o nękanie i przywłaszczenie środków ze zbiórek, będzie zasłaniać się chorobą afektywną dwubiegunową. Kajetan nie kryje złości na Fionę, która wiedziała o oszustwach matki. Z kolei doktor Kalski zyska sympatię otoczenia. Kamil pochwali go za promowanie zdrowego stylu życia podczas porannego joggingu. Lew i Greg uratują pacjenta z wadą serca, zyskując wdzięczność jego żony. Po dyżurze Nalepa zaskoczy Kalskiego zaproszeniem od Weroniki na wspólną kolację z żonami. Roztocka będzie zdeterminowana, by spojrzeć na kolegę partnera z innej perspektywy.

Szczegóły odcinka 4249 "Na Wspólnej" (emisja 21 lipca)

Doktor Kalski podzieli się z bliskimi trudną prawdą, co wpłynie na zmianę nastawienia Weroniki. Spóźniony lekarz przeprosi Nalepę za odwołanie zaplanowanej kolacji, zdradzając, że jego żona Ewelina zmaga się z depresją. Roztocka, widząc Kalskiego grającego w piłkę z synem uratowanego pacjenta, zacznie zastanawiać się, czy jej wcześniejsza ocena Grega nie była błędna. Tymczasem uzależnienie Julki przybierze na sile. Po nocnym zażywaniu narkotyków, natychmiast skontaktuje się z dilerem, desperacko szukając gotówki. Odrzucona przez Igora, który wróci ze szpitala po rzeczy dla Jasia, spróbuje wyciągnąć pieniądze od babci. Ewa odmówi, wspominając o brakujących 200 złotych. Julka zręcznie zrzuci winę na Maćka, który wcześniej nocował u Ostrowskich. Wątek miłosny Juliusza również nabierze tempa. Krystyna będzie niepokoić się nieobecnością Janusza na randce, obawiając się o jego bezpieczeństwo. Załamany Juliusz, rozczarowany prawdziwym obliczem swojej wybranki, straci chęć do życia. Sytuację uratuje Szulc, który przekona ojca Wojtka do pójścia na wizytę kontrolną po przeszczepie nerki, przypominając mu, że wciąż ma dla kogo żyć.

Emocje w 4250 odcinku "Na Wspólnej" (emisja 22 lipca)

Remek przygotuje dla Brygidy niespodziankę życia – zaręczyny, które błyskawicznie przerodzą się w coś więcej. Nic nieświadomi bliscy, w tym rodzina Klusków i matka panny młodej, zostaną zaproszeni na rzekomy występ przedszkolny Oliwki. Ku ich zdumieniu, na scenie zamiast dzieci pojawią się zakochani wraz z urzędnikiem stanu cywilnego. Zaskoczenie rodziców będzie ogromne, a Lucy będzie musiała uspokajać zszokowanego Michała. Noc poślubna młodej pary zakończy się nieoczekiwanie wizytą na oddziale ratunkowym. W międzyczasie desperacja Julki sięgnie zenitu. Odrzucona przez Leona, który przypomni jej o wcześniejszych ekscesach z narkotykami, dziewczyna postanowi spieniężyć swój tablet w lombardzie. Zdobytą gotówkę natychmiast przeznaczy na spotkanie z dilerem. Po powrocie do domu, udając zaangażowanie w naukę, przygotuje się do zażycia narkotyków. Jej plany pokrzyżuje jednak nagły powrót Ani.

Co czeka nas w 4251 odcinku "Na Wspólnej"? (emisja 23 lipca)

Powrót Igora, Ani i Jasia ze szpitala zbiegnie się z pobudką skacowanej Julki. Małżeństwo dowie się od sąsiadki o nocnych hałasach w ich mieszkaniu. Julka spróbuje zatuszować sytuację, tłumacząc się porządkami. Jednak Ania, obserwując roztrzęsioną i nerwową dziewczynę, zacznie nabierać podejrzeń i postanowi z nią poważnie porozmawiać. Dodatkowo Igor odbierze niepokojący telefon ze szkoły – wychowawczyni córki zażąda pilnego spotkania. W innej części osiedla Eliza będzie z niecierpliwością oczekiwać powrotu Juniora, martwiąc się, że syn nadal chowa urazę po miesięcznej rozłące. Ida spróbuje uspokoić obawy chłopca, zapewniając, że relacje w rodzinie wrócą do normy. Jarek z kolei wpadnie na Wrońską, z którą spędził upojną noc. Martyna przywita go czule, nie żywiąc żalu za brak kontaktu. Finał odcinka przyniesie też pikanterię. Po nocy poślubnej Brygidy i Remka, w ich mieszkaniu niespodziewanie pojawi się Michał, który szybko się wycofa. Lucy, widząc jego zagubienie, zaproponuje mu intymne spotkanie. Ich chwile uniesienia zostaną przerwane przez nadejście Ignacego i jego kolegi, który, zafascynowany widokiem Lucy w bieliźnie, potajemnie zrobi jej zdjęcie.

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