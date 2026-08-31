Ostatnie odcinki „Na Wspólnej” kręciły się wokół pacjentki szpitala, brutalnie pobitej przez partnera. Lew próbował porozmawiać ze skatowaną Zoją, ale była tak zastraszona, że nie potrafiła powiedzieć prawdy o oprawcy. Kiedy na oddziale pojawił się nieznajomy, Nalepa zareagował ostro, ale szybko wyszło na jaw, że to tylko brat poszkodowanej. W tym czasie Juliusz sprawdzał przeszłość Jana. I choć nie znalazł nic obciążającego, w końcu wyznał Agierowej skrywaną prawdę. A w ośrodku wychowawczym doszło do groźnego incydentu. Trener, który miał pomóc chłopakom, został znaleziony związany i zakneblowany. Jak to wszystko odbije się na bohaterach w kolejnych odcinkach?

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Na Wspólnej" odc. 4272 - streszczenie

Po porwaniu Basi policja zaczyna obserwować Sandrę i Jana Rybę. Smolny nie wytrzymuje napięcia i mówi Rybie wprost, że go zabije, jeśli Basi stanie się krzywda. Ta prowokacja sprawia, że policjanci ruszają za podejrzanym, licząc, że doprowadzi ich do Basi. W szpitalu lekarze kłócą się o to, co dalej ze skatowaną Zoją. Tymczasem jej partner wpada na oddziale w policyjną zasadzkę, bo Zoja sama go wezwała. Profesor Agierowa mierzy się z tym, że bliscy ją okłamywali. Wkrótce podejmie decyzję, która zaskoczy Jana i Kwiatkowskiego. Do tego dochodzi wypadek żony Kalskiego, który wywraca sytuację Nalepy do góry nogami.

Na Wspólnej" odc. 4272 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Kolejny odcinek widzowie zobaczą w wieczornym paśmie na TVN. Twórcy dorzucą kolejne wątki, które mają rozplątać obecne nieporozumienia między bohaterami. Odcinek będzie też dostępny w streamingu, więc obejrzysz go wtedy, kiedy masz czas. „Na Wspólnej”, odcinek 4272, TVN pokaże 7 września 2026 roku. Emisja zacznie się o 20:15 na TVN.

Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” od lat opowiada o codziennym życiu warszawiaków, ich rodzinnych sprawach i pracy. Nie brakuje romansów, konfliktów i nagłych zwrotów akcji, które mocno wpływają na bohaterów. Kolejne sezony wciąż przyciągają widzów, którzy śledzą losy warszawskich rodzin i ich codzienne problemy. Dzięki wieloletniej emisji wielu aktorów z serialu stało się dobrze rozpoznawalnych w całej Polsce. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)

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