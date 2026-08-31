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Ostatnie odcinki „Na Wspólnej” kręciły się wokół pacjentki szpitala, brutalnie pobitej przez partnera. Lew próbował porozmawiać ze skatowaną Zoją, ale była tak zastraszona, że nie potrafiła powiedzieć prawdy o oprawcy. Kiedy na oddziale pojawił się nieznajomy, Nalepa zareagował ostro, ale szybko wyszło na jaw, że to tylko brat poszkodowanej. W tym czasie Juliusz sprawdzał przeszłość Jana. I choć nie znalazł nic obciążającego, w końcu wyznał Agierowej skrywaną prawdę. A w ośrodku wychowawczym doszło do groźnego incydentu. Trener, który miał pomóc chłopakom, został znaleziony związany i zakneblowany. Jak to wszystko odbije się na bohaterach w kolejnych odcinkach?
Na Wspólnej" odc. 4272 - streszczenie
Po porwaniu Basi policja zaczyna obserwować Sandrę i Jana Rybę. Smolny nie wytrzymuje napięcia i mówi Rybie wprost, że go zabije, jeśli Basi stanie się krzywda. Ta prowokacja sprawia, że policjanci ruszają za podejrzanym, licząc, że doprowadzi ich do Basi. W szpitalu lekarze kłócą się o to, co dalej ze skatowaną Zoją. Tymczasem jej partner wpada na oddziale w policyjną zasadzkę, bo Zoja sama go wezwała. Profesor Agierowa mierzy się z tym, że bliscy ją okłamywali. Wkrótce podejmie decyzję, która zaskoczy Jana i Kwiatkowskiego. Do tego dochodzi wypadek żony Kalskiego, który wywraca sytuację Nalepy do góry nogami.
Na Wspólnej" odc. 4272 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Kolejny odcinek widzowie zobaczą w wieczornym paśmie na TVN. Twórcy dorzucą kolejne wątki, które mają rozplątać obecne nieporozumienia między bohaterami. Odcinek będzie też dostępny w streamingu, więc obejrzysz go wtedy, kiedy masz czas. „Na Wspólnej”, odcinek 4272, TVN pokaże 7 września 2026 roku. Emisja zacznie się o 20:15 na TVN.
Na Wspólnej" - opis serialu i obsada
„Na Wspólnej” od lat opowiada o codziennym życiu warszawiaków, ich rodzinnych sprawach i pracy. Nie brakuje romansów, konfliktów i nagłych zwrotów akcji, które mocno wpływają na bohaterów. Kolejne sezony wciąż przyciągają widzów, którzy śledzą losy warszawskich rodzin i ich codzienne problemy. Dzięki wieloletniej emisji wielu aktorów z serialu stało się dobrze rozpoznawalnych w całej Polsce. W serialu występują:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
- Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
- Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
- Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
- Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
- Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)