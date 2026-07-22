Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4255

Ostatnie wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" wywróciły życie kilku rodzin do góry nogami, a małżeństwo Smolnych stanęło przed wyjątkowo trudną próbą. Po nocy spędzonej w biurze Krzysztof bezskutecznie próbował dodzwonić się do żony, jednak ta, podpuszczona przez Gwiazdę i przekonana o jego romansie z Marceliną, uparcie odrzucała każde połączenie. Podczas bolesnej konfrontacji prawda w końcu wyszła na jaw, gdy przyciśnięty do muru mąż wyznał Basi wszystko na temat nielegalnego handlu dyplomami, w który zamieszany był jej były mąż. Równie mrocznie zrobiło się u Igora, ponieważ Julka całkowicie zignorowała propozycję pomocy psychologa, zabrała pieniądze przeznaczone na prezent i nocą wymknęła się z domu po narkotyki. W tym samym czasie u Bergów doszło do stresującej wizyty kuratorki zaostrzonej wybuchem Juniora, a Jarek mimo spotkania z Wrońską wciąż wypatrywał jakiegokolwiek znaku życia od Elizy. Po tak gęstej atmosferze i nagromadzeniu bolesnych tajemnic czas sprawdzić, co przyniesie nowy dzień.

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"Na Wspólnej" odc. 4255 - streszczenie

Igor zabiera Julkę do psychologa, od którego dowiaduje się, że dziewczyna potrzebuje pilnej konsultacji psychiatrycznej ze względu na możliwe zaburzenia osobowości. Ojciec nastolatki odczuwa ogromne poczucie winy, uważając, że zbyt późno dostrzegł narastający problem w jej zachowaniu. W tym samym czasie Julka bawi się na domówce u Maćka, gdzie sięga po środki odurzające i nakłania znajomych do podobnych czynów. Interweniować próbuje Leon, który jest wyraźnie zaniepokojony postawą koleżanki i stara się ją powstrzymać przed dalszymi, ryzykownymi krokami. W wątku szpitalnym Juliusz doprowadza do konfrontacji Janusza z jego żoną, co kończy się odkryciem przez Krystynę, że padła ofiarą oszusta matrymonialnego. Ula pisze do mężczyzny z konta Agierowej, lecz nieoczekiwanie odpisuje jej Wojtek, który znalazł aplikację randkową na laptopie swojego ojca. Z kolei Eliza i Jarek pojawiają się w sądzie, by walczyć o opiekę nad dziećmi, a po rozprawie udają się do baru na Wspólnej, gdzie atmosfera gęstnieje wraz z pojawieniem się Martyny.

"Na Wspólnej" odc. 4255 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwinięcie wątku problemów wychowawczych Igora oraz finał sądowych potyczek Elizy i Jarka. Produkcja jest emitowana regularnie, dzięki czemu można na bieżąco poznawać perypetie mieszkańców słynnej warszawskiej ulicy. Warto zarezerwować sobie czas wieczorem, by zobaczyć, jak bohaterowie poradzą sobie z nowymi wyzwaniami życiowymi w najnowszej odsłonie serii. Odcinek zostanie wyemitowany zgodnie ze standardowym planem stacji, więc nie trzeba obawiać się o nagłe zmiany w ramówce. Premiera odcinka 4255 "Na Wspólnej" odbędzie się 30 lipca 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ta polska telenowela już od wielu lat gromadzi przed telewizorami osoby zainteresowane codziennym życiem lokatorów kamienicy przy ulicy Wspólnej. Fabuła skupia się na losach kilku rodzin, pokazując ich wzloty i upadki, od zwykłych kłopotów domowych po wielkie życiowe dramaty. Przez lata postacie zmieniały się na naszych oczach, a ich relacje ewoluowały pod wpływem różnych zawirowań, takich jak zdrady, trudne choroby czy niespodziewane powroty. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi historie oparte na autentycznych problemach i skomplikowanych powiązaniach międzyludzkich. Obsada tego serialu to m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)