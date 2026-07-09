Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4244

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Ostatnie dni przyniosły w serialu "Na Wspólnej" wiele trudnych momentów, które zmusiły bohaterów do zmierzenia się z bolesną prawdą. Policyjne dochodzenie w sprawie hejtu nieoczekiwanie oczyściło podejrzewaną koleżankę z zarzutów, a agresywna postawa matki Fiony mocno zaskoczyła Monikę. Prawdziwy dramat przeżył jednak Kajetan, który po otrzymaniu przerażającej wiadomości pojechał z ojcem do domu Pauli i znalazł dziewczynę nieprzytomną. W tym samym czasie Smolny wpadł na trop Jana Ryby zajmującego się handlem fałszywymi dyplomami i zaczął planować ryzykowną prowokację z udziałem Marceliny. Z kolei Krystyna wróciła z sanatorium całkowicie odmieniona, ponieważ nowa znajomość z Januszem nawiązana na forum jazzowym dodała jej mnóstwo pozytywnej energii. Zobaczmy zatem, co przygotował dla nas kolejny odcinek.
"Na Wspólnej" odc. 4244 - streszczenie
Paula dochodzi do siebie po dramatycznych wydarzeniach i próbie odebrania sobie życia. W szpitalu odwiedza ją Kajetan, który po wcześniejszych oskarżeniach teraz wykazuje skruchę i przeprasza dziewczynę. Wspólnie analizują sytuację, starając się ustalić, kto stoi za falą nienawiści wymierzoną w bliskich chłopaka. W tym samym czasie Marcelina i Krzysztof wyruszają do Poznania, gdzie planują przyłapać Jana Rybę na gorącym uczynku podczas handlu fałszywymi dyplomami. Smolny nie chce denerwować Basi, więc okłamuje ją, twierdząc, że bierze udział w szkoleniu zawodowym. Na uczelni dochodzi do niezręcznej sytuacji, gdy profesor Agier zauważa Andżelę całującą Juliusza w policzek i otwarcie okazuje swoje niezadowolenie z tego powodu.
"Na Wspólnej" odc. 4244 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Losy mieszkańców ulicy Wspólnej można śledzić regularnie na antenie telewizyjnej, a każdy kolejny wieczór przynosi nowe zdarzenia w życiu znanych postaci. Widzowie przyzwyczajeni do stałych pór emisji nie powinni być zaskoczeni aktualną ramówką stacji. Aby nie przegapić najnowszych perypetii Krzysztofa, Pauli i reszty bohaterów, warto zarezerwować sobie czas w poniedziałkowy wieczór. Premierowa emisja odcinka 4244 serialu "Na Wspólnej" odbędzie się 13 lipca 2026 roku o godzinie 20:15 na kanale TVN.
"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada
Ta popularna produkcja od lat gości w polskich domach, opowiadając o skomplikowanych relacjach, zawodowych wyzwaniach i rodzinnych trudnościach warszawiaków. Serial łączy w sobie elementy obyczajowe z wątkami sensacyjnymi czy medycznymi, co sprawia, że opowieść o sąsiadach ze wspólnego bloku nie traci na aktualności. Twórcy dbają o to, by każda z rodzin miała swoją unikalną historię, która potrafi angażować przez wiele miesięcy. Przez lata przez plan przewinęło się wielu uznanych artystów, którzy stworzyli wyraziste i zapamiętywalne kreacje. W serialu występują:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
- Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
- Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
- Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
- Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
- Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)