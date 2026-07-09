Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4244

Ostatnie dni przyniosły w serialu "Na Wspólnej" wiele trudnych momentów, które zmusiły bohaterów do zmierzenia się z bolesną prawdą. Policyjne dochodzenie w sprawie hejtu nieoczekiwanie oczyściło podejrzewaną koleżankę z zarzutów, a agresywna postawa matki Fiony mocno zaskoczyła Monikę. Prawdziwy dramat przeżył jednak Kajetan, który po otrzymaniu przerażającej wiadomości pojechał z ojcem do domu Pauli i znalazł dziewczynę nieprzytomną. W tym samym czasie Smolny wpadł na trop Jana Ryby zajmującego się handlem fałszywymi dyplomami i zaczął planować ryzykowną prowokację z udziałem Marceliny. Z kolei Krystyna wróciła z sanatorium całkowicie odmieniona, ponieważ nowa znajomość z Januszem nawiązana na forum jazzowym dodała jej mnóstwo pozytywnej energii. Zobaczmy zatem, co przygotował dla nas kolejny odcinek.

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"Na Wspólnej" odc. 4244 - streszczenie

Paula dochodzi do siebie po dramatycznych wydarzeniach i próbie odebrania sobie życia. W szpitalu odwiedza ją Kajetan, który po wcześniejszych oskarżeniach teraz wykazuje skruchę i przeprasza dziewczynę. Wspólnie analizują sytuację, starając się ustalić, kto stoi za falą nienawiści wymierzoną w bliskich chłopaka. W tym samym czasie Marcelina i Krzysztof wyruszają do Poznania, gdzie planują przyłapać Jana Rybę na gorącym uczynku podczas handlu fałszywymi dyplomami. Smolny nie chce denerwować Basi, więc okłamuje ją, twierdząc, że bierze udział w szkoleniu zawodowym. Na uczelni dochodzi do niezręcznej sytuacji, gdy profesor Agier zauważa Andżelę całującą Juliusza w policzek i otwarcie okazuje swoje niezadowolenie z tego powodu.

"Na Wspólnej" odc. 4244 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców ulicy Wspólnej można śledzić regularnie na antenie telewizyjnej, a każdy kolejny wieczór przynosi nowe zdarzenia w życiu znanych postaci. Widzowie przyzwyczajeni do stałych pór emisji nie powinni być zaskoczeni aktualną ramówką stacji. Aby nie przegapić najnowszych perypetii Krzysztofa, Pauli i reszty bohaterów, warto zarezerwować sobie czas w poniedziałkowy wieczór. Premierowa emisja odcinka 4244 serialu "Na Wspólnej" odbędzie się 13 lipca 2026 roku o godzinie 20:15 na kanale TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ta popularna produkcja od lat gości w polskich domach, opowiadając o skomplikowanych relacjach, zawodowych wyzwaniach i rodzinnych trudnościach warszawiaków. Serial łączy w sobie elementy obyczajowe z wątkami sensacyjnymi czy medycznymi, co sprawia, że opowieść o sąsiadach ze wspólnego bloku nie traci na aktualności. Twórcy dbają o to, by każda z rodzin miała swoją unikalną historię, która potrafi angażować przez wiele miesięcy. Przez lata przez plan przewinęło się wielu uznanych artystów, którzy stworzyli wyraziste i zapamiętywalne kreacje. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

(jako Włodzimierz Zięba) Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

(jako Żaneta Zięba-Szulc) Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

(jako Monika Cieślik) Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

(jako Damian Cieślik) Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

(jako Barbara Brzozowska) Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

(jako Krzysztof Smolny) Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

(jako Michał Brzozowski) Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

(jako Kamil Hoffer) Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

(jako Marta Leśniewska) Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

(jako Ewa Ostrowska) Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

(jako Igor Nowak) Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

(jako Danuta Zimińska) Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

(jako Marek Zimiński) Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

(jako Weronika Roztocka) Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)