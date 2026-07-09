Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4244

Redakcja se.pl
2026-07-09 10:35

W 4244. odcinku serialu "Na Wspólnej" Kajetan decyduje się na szczera rozmowę z Paulą, próbując naprawić ich nadszarpnięte relacje. Para wspólnie zastanawia się nad źródłem problemów, które dotknęły ich w ostatnim czasie. Jednocześnie Krzysztof Smolny angażuje się w ryzykowną akcję w Poznaniu, ukrywając prawdziwy cel wyjazdu przed żoną. Atmosfera zagęszcza się również na uczelni, gdzie przypadkowe spotkanie na dziedzińcu wywołuje wyraźny sprzeciw profesor Agier.

Ostatnie dni przyniosły w serialu "Na Wspólnej" wiele trudnych momentów, które zmusiły bohaterów do zmierzenia się z bolesną prawdą. Policyjne dochodzenie w sprawie hejtu nieoczekiwanie oczyściło podejrzewaną koleżankę z zarzutów, a agresywna postawa matki Fiony mocno zaskoczyła Monikę. Prawdziwy dramat przeżył jednak Kajetan, który po otrzymaniu przerażającej wiadomości pojechał z ojcem do domu Pauli i znalazł dziewczynę nieprzytomną. W tym samym czasie Smolny wpadł na trop Jana Ryby zajmującego się handlem fałszywymi dyplomami i zaczął planować ryzykowną prowokację z udziałem Marceliny. Z kolei Krystyna wróciła z sanatorium całkowicie odmieniona, ponieważ nowa znajomość z Januszem nawiązana na forum jazzowym dodała jej mnóstwo pozytywnej energii. Zobaczmy zatem, co przygotował dla nas kolejny odcinek.

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"Na Wspólnej" odc. 4244 - streszczenie

Paula dochodzi do siebie po dramatycznych wydarzeniach i próbie odebrania sobie życia. W szpitalu odwiedza ją Kajetan, który po wcześniejszych oskarżeniach teraz wykazuje skruchę i przeprasza dziewczynę. Wspólnie analizują sytuację, starając się ustalić, kto stoi za falą nienawiści wymierzoną w bliskich chłopaka. W tym samym czasie Marcelina i Krzysztof wyruszają do Poznania, gdzie planują przyłapać Jana Rybę na gorącym uczynku podczas handlu fałszywymi dyplomami. Smolny nie chce denerwować Basi, więc okłamuje ją, twierdząc, że bierze udział w szkoleniu zawodowym. Na uczelni dochodzi do niezręcznej sytuacji, gdy profesor Agier zauważa Andżelę całującą Juliusza w policzek i otwarcie okazuje swoje niezadowolenie z tego powodu.

"Na Wspólnej" odc. 4244 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców ulicy Wspólnej można śledzić regularnie na antenie telewizyjnej, a każdy kolejny wieczór przynosi nowe zdarzenia w życiu znanych postaci. Widzowie przyzwyczajeni do stałych pór emisji nie powinni być zaskoczeni aktualną ramówką stacji. Aby nie przegapić najnowszych perypetii Krzysztofa, Pauli i reszty bohaterów, warto zarezerwować sobie czas w poniedziałkowy wieczór. Premierowa emisja odcinka 4244 serialu "Na Wspólnej" odbędzie się 13 lipca 2026 roku o godzinie 20:15 na kanale TVN.

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"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ta popularna produkcja od lat gości w polskich domach, opowiadając o skomplikowanych relacjach, zawodowych wyzwaniach i rodzinnych trudnościach warszawiaków. Serial łączy w sobie elementy obyczajowe z wątkami sensacyjnymi czy medycznymi, co sprawia, że opowieść o sąsiadach ze wspólnego bloku nie traci na aktualności. Twórcy dbają o to, by każda z rodzin miała swoją unikalną historię, która potrafi angażować przez wiele miesięcy. Przez lata przez plan przewinęło się wielu uznanych artystów, którzy stworzyli wyraziste i zapamiętywalne kreacje. W serialu występują:

  • Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
  • Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
  • Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
  • Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
  • Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
  • Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
  • Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
  • Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
  • Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
  • Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
  • Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
  • Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
  • Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
  • Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)
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