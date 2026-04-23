Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4204

Ostatnie wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" udowodniły, że skrywane tajemnice i nagłe porywy serca potrafią zburzyć nawet najlepiej poukładany świat. Eliza podjęła trudną decyzję o ratowaniu swojego małżeństwa, jednak jej emocjonalne pożegnanie z Bartkiem i towarzyszący mu pocałunek nie pozostały niezauważone przez zazdrosną Sylwię oraz Juniora. Równie dramatycznie potoczyły się losy Mariusza, który całkowicie zrezygnował z przygotowań do obrony przed sądem dyscyplinarnym, by na cmentarzu brutalnie zaatakować Novaka. W tym samym czasie Jolanta natknęła się u Klusków na ukrytą gotówkę, a plan Brygidy i Remka, zakładający wspólne mieszkanie z rodzicami, niespodziewanie wymknął się spod jakiejkolwiek kontroli. Wszystkie te gwałtowne zdarzenia mocno namieszały w codzienności znanych nam postaci, zatem pora przekonać się, jakie będą ich dalsze konsekwencje.

"Na Wspólnej" odc. 4204 - streszczenie

Ola po napaści na Alana i upokorzeniu przez Mariusza decyduje się zostać z synem w domu Zimińskich. Jej niepokój rośnie, gdy zjawia się Novak z prośbą o ochronę dziecka przed Czerskim. Mimo że Mariusz błaga żonę o powrót do domu i obiecuje poprawę, kobieta stanowczo odmawia, przyznając, że obecnie boi się go tak samo jak dawniej Alana. W tym samym czasie Kalina świętuje zdanie egzaminu adwokackiego, jednak chłodno traktuje Łukasza, który czeka na nią z kwiatami. Dodatkowo staje się nieufna wobec Kasi i wypytuje ją o szczegóły dotyczące rozwodu. Z kolei Roman na komisariacie rozpoznaje na nagraniu wizerunek podpalacza i w przypływie złości rzuca się na mężczyznę. Choć Hofferowie liczą, że odszkodowanie pozwoli im odbudować pensjonat, właścicielka terenu, od której go dzierżawili, ma zupełnie inną wizję przyszłości tego miejsca.

"Na Wspólnej" odc. 4204 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani codziennych perypetii mieszkańców ulicy Wspólnej nie muszą długo czekać na rozwój przedstawionych wątków. Produkcja jest emitowana regularnie, co pozwala na bieżąco sprawdzać, jak bohaterowie radzą sobie z kolejnymi przeciwnościami losu. Jeśli chcecie sprawdzić, jak potoczą się rozmowy Oli z Mariuszem oraz czy Roman zdoła opanować nerwy na komisariacie, warto zarezerwować sobie czas wieczorem. Odcinek 4204 serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany 30 kwietnia 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie kanału TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ten popularny serial to opowieść o grupie przyjaciół z domu dziecka, których połączyła wyjątkowa obietnica złożona przed laty pod opieką Marii i Włodka Ziębów. Centralnym punktem ich świata jest dom przy ulicy Wspólnej, który stał się przystanią dla rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów po śmierci Wiktora Brzozowskiego. Od lat obserwujemy, jak dziecięca przyjaźń przeradza się w więzi silniejsze niż krew, budując fundament dla kolejnych pokoleń. To idealna propozycja dla osób lubiących historie o wielkiej lojalności i codziennych wyzwaniach, w których występują m.in.:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)