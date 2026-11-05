Na Wspólnej, odcinek 4312: Baliszewski wyrzuci Kluskową z programu. Milena będzie wiedziała, na kim się zemścić

Kluskowa zostanie wyrzucona z programu w 4312. odcinku „Na Wspólnej”

W 4312. odcinku „Na Wspólnej” Kluskowa (Katarzyna Kwiatkowska) pojedzie do telewizji, licząc na udział w programie „Królowe miejskiej dżungli”. Jej plany pokrzyżuje Baliszewski (Piotr Jankowski), który wyrzuci ją z produkcji. Milena uzna, że za jej problemami stoi Zdybicka (Anna Samusionek), i postanowi wypowiedzieć jej wojnę. Będzie też liczyć na wsparcie Bożydara (Sławomir Orzechowski).

Konflikt Mileny z Zdybicką zaczął się od sporu o lokal na dachu Wspólnej. Wściekła Zdybicka opuściła spotkanie, a Kluskowa nie zamierzała rezygnować ze swoich planów. W kolejnym odcinku Baliszewski zaproponował jej udział w programie „Królowe miejskiej dżungli”, próbując odciągnąć ją od projektu.

Milena początkowo nie była przekonana do telewizyjnego show. W 4286. odcinku Bożydar dowiedział się, że jego żona ma wystąpić w programie półnaga, i poprosił rodzinę, by ją powstrzymała. W 4303. odcinku Brygida (Maja Wolska), na prośbę teścia, próbowała odwieść Kluskową od udziału w produkcji. Milena domyśliła się jednak, że ktoś chce pokrzyżować jej plany. Zapowiedziała, że i tak wystąpi jako „królowa miejskiej dżungli”. Ostatecznie zgodziła się na udział w show, ale postawiła warunek: na dachu Wspólnej miał powstać bar z alkoholem.

W 4312. odcinku „Na Wspólnej” Milena podejrzewa intrygę Zdybickiej

Milena nie będzie chciała pogodzić się z tym, co wydarzy się w telewizji. Kobieta uzna, że za jej problemami stoi Zdybicka, i postanowi wypowiedzieć jej wojnę. Wcześniejszy spór o lokal na dachu Wspólnej sprawił, że między kobietami już od pewnego czasu jest napięta atmosfera. Teraz Milena będzie przekonana, że Zdybicka nie tylko sprzeciwia się jej pomysłom, ale również próbuje zaszkodzić jej w telewizyjnej karierze.

Milena będzie liczyć na Bożydara w 4312. odcinku „Na Wspólnej”

Milena będzie potrzebowała sprzymierzeńca w konflikcie z Zdybicką. Zwróci się więc w stronę Bożydara , licząc na jego wsparcie. Ich relacje są jednak ostatnio dalekie od ideału.

W 4310. odcinku „Na Wspólnej” Bożydar po kłótni z Mileną pomieszkiwał u Remka (Maciej Kobiela) i Brygidy, a później przeniósł się do hotelu. Syn próbował pogodzić rodziców, ale ich randka zakończyła się kolejną awanturą. Ostatecznie Milena również trafiła do mieszkania młodych. W 4312. odcinku kobieta będzie więc musiała liczyć na pomoc męża mimo niedawnego konfliktu. Nie wiadomo, czy Bożydar zdecyduje się stanąć po stronie Mileny.

„Na Wspólnej”, odcinek 4312 – kiedy i gdzie oglądać?

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4312. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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