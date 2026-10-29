Na Wspólnej, odcinek 4307: Judyta wykorzysta Fabiana. Potajemne nagra ich intymne chwile, aby odzyskać program - ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 4307: Fabian znajdzie się pod presją

Relacja Judy ty i Fabiana już od dłuższego czasu była pełna napięć. W 4298. odcinku „Na Wspólnej” mężczyzna zgodził się poprzeć Bradecką w rozmowie z szefem, ale nie bezinteresownie. Zaprosił ją do siebie. W 4302. odcinku Judyta spędziła z nim noc, a później z radością powiedziała mu, że zarząd stacji zatwierdził jej program. Fabian odkrył jednak w jej telefonie termin chemioterapii synka i za plecami Bradeckiej powiadomił szefa, że może ona nie udźwignąć projektu.

Na Wspólnej, odcinek 4307: Judyta obwini Martę o utratę programu

Nieświadoma zagrania Fabiana Judyta będzie miała żal do Marty, ponieważ uzna ją za osobę odpowiedzialną za odsunięcie jej od projektu. Dlaczego? Ponieważ w 4291. odcinku „Na Wspólnej” Bradecka przejęła prowadzenie programu po tym, jak Leśniewska odmówiła udziału w rozmowie z kontrowersyjnym gościem. W 4303. odcinku Baliszewski zaproponował Marcie prowadzenie nowego programu, który wymyśliła Judyta. Bradecka usłyszała tę rozmowę i od razu podejrzewała, że koleżanka stoi za tą intrygą.

W 4307. odcinku Judyta spróbuje odzyskać to, co straciła. Będzie chciała wciągnąć Fabiana w swój plan, ale mężczyzna odmówi. Bradecka nie zamierza jednak pogodzić się z porażką. Potajemnie nagra intymne chwile spędzone z Fabianem. Nie będzie on świadomy, że ich prywatne spotkanie zostało utrwalone.

Na Wspólnej, odcinek 4307: Marta zapyta Fabiana o przeciek do prasy

Równolegle Fabian znajdzie się w centrum podejrzeń dotyczących sprawy Stefanka. W 4303. odcinku „Na Wspólnej” media plotkarskie zaczęły pisać o rzekomych kontaktach syna Leśniewskich z pedofilem. Marta była w szoku, a wkrótce dowiedziała się, że chłopiec uciekł ze szkoły i zniknął.

W 4307. odcinku Gęba zacznie podejrzewać, że za przekazaniem informacji prasie stoi właśnie Fabian. Marta w końcu zapyta go o to wprost. Na razie nie wiadomo, jak mężczyzna zareaguje na oskarżenia ani jakie konsekwencje przyniesie Judycie nagranie ich intymnych chwil.

Na Wspólnej, odcinek 4307 – data i godzina emisji

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4307. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w czwartek, 5 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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