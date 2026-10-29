Na Wspólnej, odcinek 4307: Weronika zaprosi Orianę na kolację. Szybko pożałuje tego pomysłu - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-10-29 11:03

W odcinku 4307. serialu „Na Wspólnej” Weronika (Renata Dancewicz) zaprosi Orianę Warską (Kamilla Baar) na kolację, choć szybko przekona się, że to spotkanie nie będzie należało do przyjemnych. Roztocka wyczuje napięcie między lekarką a Nalepą (Przemysław Sadowski) i spróbuje zmierzyć się z sytuacją twarzą w twarz. Zamiast spokojnej rozmowy pojawią się jednak złośliwości. Tymczasem Lew dowie się, że Oriana chce zostać wicedyrektorką szpitala, i sam zgłosi gotowość do rywalizacji o to stanowisko.

Na Wspólnej, odcinek 4307: Weronika zaprosi Orianę na kolację

W 4304. odcinku „Na Wspólnej” Lew dowiedział się, że stracił szansę na przeprowadzenie pokazowej operacji, ponieważ dyrektorka obiecała ją jego dawnej miłości. W 4305. odcinku Nalepa niechętnie asystował Warskiej podczas zabiegu. Po udanej operacji dyrektorka ogłosiła, że Oriana zostaje w szpitalu na stałe, a załamany Lew wyznał Weronice, że łączyła go z lekarką przeszłość. W 4307. odcinku Roztocka postanowi zaprosić Orianę na kolację. Spotkanie szybko przybierze jednak nieoczekiwany obrót. Zamiast spokojnie porozmawiać, obie kobiety zaczną wymieniać złośliwości. Atmosfera przy stole zrobi się napięta, a Weronika może szybko pożałować, że sama zaprosiła dawną miłość Lwa.

Na Wspólnej, odcinek 4307: Lew stanie do rywalizacji z Orianą

W tym samym czasie Lew otrzyma od dyrektorki propozycję ubiegania się o stanowisko jej zastępcy. Początkowo będzie się wahał. Sytuację zmieni wiadomość, że Oriana również chce zostać wicedyrektorką. Nalepa zadeklaruje, że także wystartuje w rywalizacji o tę funkcję. Dawna miłość stanie się więc nie tylko źródłem napięć w jego życiu prywatnym, ale również konkurentką w pracy. W 4307. odcinku „Na Wspólnej” zarówno kolacja Weroniki, jak i zawodowe plany lekarzy pokażą, że obecność Oriany w szpitalu może jeszcze skomplikować relacje między bohaterami.

Na Wspólnej, odcinek 4307 – data i godzina emisji

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4307. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w czwartek, 5 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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Na Wspólnej, odc. 4307. Weronika (Renata Dancewicz)
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