Na Wspólnej, odcinek 4307: Weronika zaprosi Orianę na kolację. Szybko pożałuje tego pomysłu - ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 4307: Weronika zaprosi Orianę na kolację

W 4304. odcinku „Na Wspólnej” Lew dowiedział się, że stracił szansę na przeprowadzenie pokazowej operacji, ponieważ dyrektorka obiecała ją jego dawnej miłości. W 4305. odcinku Nalepa niechętnie asystował Warskiej podczas zabiegu. Po udanej operacji dyrektorka ogłosiła, że Oriana zostaje w szpitalu na stałe, a załamany Lew wyznał Weronice, że łączyła go z lekarką przeszłość. W 4307. odcinku Roztocka postanowi zaprosić Orianę na kolację. Spotkanie szybko przybierze jednak nieoczekiwany obrót. Zamiast spokojnie porozmawiać, obie kobiety zaczną wymieniać złośliwości. Atmosfera przy stole zrobi się napięta, a Weronika może szybko pożałować, że sama zaprosiła dawną miłość Lwa.

Na Wspólnej, odcinek 4307: Lew stanie do rywalizacji z Orianą

W tym samym czasie Lew otrzyma od dyrektorki propozycję ubiegania się o stanowisko jej zastępcy. Początkowo będzie się wahał. Sytuację zmieni wiadomość, że Oriana również chce zostać wicedyrektorką. Nalepa zadeklaruje, że także wystartuje w rywalizacji o tę funkcję. Dawna miłość stanie się więc nie tylko źródłem napięć w jego życiu prywatnym, ale również konkurentką w pracy. W 4307. odcinku „Na Wspólnej” zarówno kolacja Weroniki, jak i zawodowe plany lekarzy pokażą, że obecność Oriany w szpitalu może jeszcze skomplikować relacje między bohaterami.

Na Wspólnej, odcinek 4307 – data i godzina emisji

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4307. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w czwartek, 5 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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