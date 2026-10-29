Na Wspólnej, odcinek 4307: Policyjna akcja zakończy się sukcesem, ale Piotr nie wytrzyma i zaatakuje zatrzymanego - ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 4307: Kilian zwabi podejrzanego w policyjną pułapkę

Sprawa Stefanka wciąż będzie budzić ogromne emocje. W 4303. odcinku „Na Wspólnej” Marta Leśniewska (Joanna Jabłczyńska) dowiedziała się, że tabloidy rozpisują się o rzekomych kontaktach jej syna z pedofilem. Chwilę później okazało się, że chłopiec uciekł ze szkoły i zniknął. W 4304. odcinku Iga i Sławek wpadli na trop sprawcy, ale nie zdążyli go zatrzymać. Na komendzie dowiedzieli się, że do zespołu dołączy Piotr, specjalista od cyberprzestępczości.

W 4307. odcinku policjanci będą mogli zrobić kolejny krok w tej sprawie. Piotr nawiąże kontakt z podejrzanym, a Kilian podszyje się pod Stefanka i umówi z „Dorką” w parku. Na miejscu funkcjonariusze dopadną mężczyznę i go aresztują. Akcja zakończy się sukcesem, a Iga i Sławek zaczną dostrzegać, że nowy współpracownik potrafi skutecznie działać.

Na Wspólnej, odcinek 4307: Piotr uderzy zatrzymanego podczas przesłuchania

Zatrzymanie podejrzanego nie zakończy jednak napięć. Podczas przesłuchania mężczyzna zacznie drwić z policjantów. Zamiast współpracować, będzie ich prowokował, a jego zachowanie wystawi cierpliwość Piotra na próbę. Funkcjonariusz w końcu straci panowanie nad sobą i uderzy zatrzymanego w twarz. W ten sposób sukces policyjnej akcji zostanie przyćmiony przez zachowanie Piotra. Na razie nie wiadomo, jakie konsekwencje poniesie za to, że podczas przesłuchania przekroczy granicę.

Na Wspólnej, odcinek 4307 – data i godzina emisji

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4307. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w czwartek, 5 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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