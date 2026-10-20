Na Wspólnej, odcinek 4305: Agnieszka wrobiona w narkotyki! Straci wszystko przez brata Tomka?

Hubert podrzuci Agnieszce narkotyki w 4305 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4305 odcinku "Na Wspólnej" Agnieszka i Ryszard wybiorą się na mecz chłopaków z poprawczaka, którzy dzięki prawniczce będą walczyć o mistrzostwo, bo to ona załatwi im przepustki. I dzięki takiemu wsparciu i to nie tylko z trybun uda im się je wygrać. Szczególnie, że Olszewska i Hebel wiele zrobią, aby mogli to osiągnąć. Szkoda tylko, że nie każdy to doceni, bo Żaba postanowi to wykorzystać przeciwko prawniczce, gdy zobaczy, że przez nią brat się od niego oddala.

W 4305 odcinku "Na Wspólnej" Tomek zobaczy, jak Hubert dorzuca coś Agnieszce do torebki. Ale szybko się dowie, co to było, gdy pies policyjny wyczuje w niej narkotyki, które przecież nie będą własnością prawniczki tylko jego brata, czego chłopak doskonale będzie świadomy.

Tomek weźmie winę na siebie w 4305 odcinku "Na Wspólnej"!

Dlatego w 4305 odcinku "Na Wspólnej" to on przyzna się do podrzucenia Agnieszce narkotyków, bo nie będzie chciał, aby prawniczka miała kłopoty przez jego brata. Tym bardziej, że naprawdę dużo mu pomoże wraz ze swoim mężem. I nie inaczej będzie i tym razem, bo Olszewska i Hebel nie odwrócą się od niego nawet w tej sytuacji i zrobią wszystko, aby go uratować.

Ale to w 4306 odcinku "Na Wspólnej" nie będzie konieczne, bo Hubert w końcu sam zjawi się na komisariacie, gdy dowie się, że brat wziął winę za niego na siebie. Żaba poprosi Agnieszkę i Hebla, aby zaopiekowali się jego bratem, po czym przyzna się, że to on próbował ją wrobić, dzięki czemu Tomek zostanie uwolniony i zobaczy, jak funkcjonariusze prowadzą jego skutego Huberta.

Podopieczny Olszewskiej w końcu wyjdzie na ludzi w 4306 odcinku "Na Wspólnej"?

Czy w 4306 odcinku "Na Wspólnej" Olszewska podejmie się i jego obrony? Czy Tworkowski ją o to poprosi? A może postanowi w końcu raz na zawsze odciąć się od zdegenerowanego brata, który będzie ciągnął go na dno, przez co on nie będzie mógł wyjść na ludzi. Mimo, iż Agnieszka z Ryszardem będą chcieli do tego doprowadzić, a dzięki ich wsparciu i on sam uwierzy, że jest to możliwe i zacznie do tego dążyć.

Czy zatem w 4306 odcinku "Na Wspólnej" bez Huberta wreszcie im się to uda? Szczególnie, że starszy Tworkowski w końcu sam go odda pod ich opiekę, bo za to, co zrobił, tak szybko nie wyjdzie z więzienia! Zwłaszcza, przy jego kryminalnej przeszłości, a w tym także i teraźniejszości. Czy Tomek nie zaprzepaści tej szansy? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 4306 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4306 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w środę, 4 listopada 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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